Messi, íntimo: sus siete balones de oro, su relación con Antonela y "nunca dije que soy el mejor"

Es una máquina de batir récords. Campeón de la Copa América con la Selección en 2021, viene de ganar su séptimo Balón de Oro. Y, mientras tanto, disfruta en París de la vida junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. A pesar de todo esto, Lionel Messi no se deja encandilar por los flashes.

Messi es demasiado bueno

"Nunca dije que soy el mejor de la historia ni intento hacerme esa idea. Me conformo con ser considerado y citado como uno de los mejores jugadores del mundo. Jamás hubiera osado imaginar o soñar con algo así. Pero no le doy tanta importancia a todo eso. No cambia nada para mí ser el mejor o no", confesó el crack rosarino, en una entrevista a la prestigiosa revista France Football.

El PSG celebró el Balón de Oro de Messi con una fiesta en el Parque de los Príncipes

En la previa al partido del PSG con Lens, el máximo ganador del Balón de Oro -tiene dos más que Cristiano Ronaldo- incluso se mostró sorprendido por las experiencias que atravesó gracias al fútbol. "Estoy feliz de todo lo que he vivido. Aunque, a veces, debo admitir que me gustaría pasar desapercibido, disfrutar de mi familia sin que la gente me reconozca", admitió el capitán del seleccionado argentino, de 34 años.

EN FAMILIA. Messi fue acompañado por su esposa, Antonella, y sus tres hijos. REUTERS

Por otro lado, Messi sostuvo que competir con Ronaldo en la Liga española -él con la camiseta del Barcelona, el portugués con la del Real Madrid- le "sirvió" para crecer profesionalmente.

Messi: "Este Balón de Oro es diferente por lo que conseguí con la selección"

"Mantuvimos una competencia durante años dentro del mismo campeonato. Fue maravilloso y nos sirvió a los dos para seguir creciendo en nuestras respectivas carreras, pero sin estar necesariamente pendiente. Solo quería superarme para ser el mejor en general, no ser mejor que otro", aseguró.

Histórico: Messi recibió su séptimo Balón de Oro en París

Sobre las comparaciones con Diego Armando Maradona y las críticas a su "falta de liderazgo" en la Selección, Messi también mostró su bajo perfil. “Nunca me he comparado con Diego, absolutamente. No presté atención a estas comparaciones. Sin embargo, otras críticas me han molestado en el pasado. Pasé momentos muy difíciles con la Selección, de verdad, pero no por eso”, aseguró.

Messi va por el séptimo Balón de Oro

Y reveló detalles de su personalidad como deportista, inclusive de chico. "De pequeño odiaba perder y crecí con esa mentalidad. Querer ganar siempre, todo el tiempo. No solo en el fútbol, en todos los juegos", admitió Messi. Y confesó que, antes del nacimiento de sus hijos, podía pasar mucho tiempo encerrado y solo tras una derrota; sin embargo, dijo, ahora relativiza lo que pasa dentro de la cancha.

El emotivo mensaje de Lionel Messi a un año de la muerte de Maradona

Por otro lado, contó detalles sobre su relación con Antonela. "Obviamente, es alguien extremadamente importante en mi vida. No solo porque es la madre de mis hijos, sino también porque ha estado conmigo prácticamente desde el comienzo de mi carrera", expresó.

Messi: "estoy muy feliz, quería hacer el primer gol en liga"

Y confió: "Me conoce de memoria y sabe comportarse conmigo, dependiendo de cada situación. Especialmente cuando estoy triste o no puedo lograr mis objetivos. También disfrutamos juntos de los muchos momentos hermosos que tenemos la oportunidad de vivir. Es una persona imprescindible para mí, al igual que mis tres hijos”.

Con un gol de Lionel Messi, PSG venció al Nantes

Por otra parte, Messi le restó importancia al hecho de haberse acostado en el césped para hacer el "cocodrilo", detrás de la barrera, antes de un tiro libre del Manchester City inglés, durante el partido que el París Saint Germain le ganó 2-0 de local por la Liga de Campeones.

“Si puedo aportar y ayudar al club, me encantaría volver”, dijo Messi sobre el Barcelona

"En ese momento, necesitábamos hacer eso", dijo Messi sobre aquella acción del encuentro jugado en París el 28 de setiembre pasado. "Estábamos ganando. No había nadie para hacerlo y estaba allí y me acosté en el césped. No fue nada. Todos tenemos que aportar algo para obtener resultados", agregó Leo.