San Martín: continúa el suspenso

Las negociaciones continúan, los rumores crecen, pero lo cierto es que por ahora no hay nada concreto. Pablo De Muner y los dirigentes de San Martín se reunieron por segundo día consecutivo para tratar de darle forma a la continuidad del entrenador al frente del plantel superior. Sin embargo por ahora no hay acuerdo, ni tampoco hay alguna comunicación oficial.

El silencio de las partes involucradas hace que haya más dudas que certezas con respecto a la decisión del DT. Desde los pasillos de La Ciudadela aseguran que están por el buen camino, aunque no hay nada concreto. Entonces, ¿qué está faltando para poder cerrar la continuidad del técnico? ¿Se dieron un plazo para tener respuestas de ambas partes?

“Le entregamos la propuesta a Pablo (De Muner). Le contamos las expectativas que tenemos. Nos responderá en los próximos días. Se mostró cauto y se tomará un tiempo para pensarlo”, dijo una alta fuente de la dirigencia de los “Albirrojos”.

LG Deportiva intentó comunicarse con las dos partes, pero ninguna quiso dar detalles y decidió llamarse al silencio.

“No voy a hablar por el momento. Mis disculpas”, fueron las palabras del entrenador, que al parecer no dará declaraciones hasta estar consumada la decisión final.

Rubén Moisello, presidente del “Santo”, tampoco adelantó nada sobre las negociaciones con el DT. “Por ahora no puedo hablar. No hay novedades”, señaló el titular de San Martín. En la dirigencia son optimistas en que habrá una respuesta favorable. Todos están contentos con lo realizado y mucho más con el nivel futbolístico que exhibió el equipo desde la asunción de “Tomate”. De Muner no habla con la prensa desde el lunes pasado, cuando San Martín fue eliminado del torneo Reducido ante Ferro, perdiendo la chance de luchar por el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Todo el pueblo “santo” está pendiente de lo que sucederá con el futuro del entrenador. Una vez que sea entregada su respuesta, San Martín podrá planificar contratos, rescisiones y hasta posibles refuerzos. Por eso, por el momento todo está en suspenso.

El ex DT de All Boys llegó en abril de este año para suplantar a la dupla técnica integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez, luego de que estos sólo lograran un 25% de efectividad en los últimos cuatro partidos. Desde que De Muner tomó las riendas del club, la cara de San Martín cambió por completo. Dirigió 28 partidos, ganó 15, empató nueve y perdió cuatro. De ellos, dos todavía quedarán en el lamento del plantel, cuerpo técnico e hinchas: en la última fecha con Tigre y de local frente a Ferro en el Reducido.

Cuando De Muner llegó al “Albirrojo” no había mucho optimismo en que San Martín iba a llegar a las últimas fechas con la posibilidad de jugar la final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

A pesar de que el “Santo” quedó eliminado en la primera ronda del Reducido, los dirigentes y los hinchas reconocen que De Muner fue el que trabajó para recuperar el nivel de algunos jugadores y darle la posibilidad de creer hasta el final.

Ahora, a días del cierre de año, San Martín está a la espera de saber qué pasará con su técnico, aunque por ahora todo está en suspenso

Esta novela continuará y seguramente en las próximas horas habrá novedades sobre la decisión final.

El mundo San Martín continúa expectante y espera que se concrete la renovación. El año no se pudo cerrar con el ansiado ascendo a la Liga Profesional, pero al menos se ilusiona con poder darle continuidad a un proceso que hizo ilusionar a todos los fanáticos.

RINCÓN "SANTO"

Ignacio Arce le dijo adiós al club

El arquero de San Martín, Ignacio Arce se despidió del club, a través de sus redes sociales. “Ojalá no sea mi última foto en el estadio más caliente del país con esta hinchada maravillosa. Desde ya muchas gracias y hasta luego. Vamos los Santos!!!”, dice parte del mensaje. Arce deberá volver a Unión, ya que finalizó su préstamo. El arquero está en la mira de varios equipos.

¿Agradecimiento o despedida?

Lucas Diarte, Rodrigo Herrera, “Tino” Costa y Hernán Pellerano, a través de sus redes sociales, agradecieron al público “santo” por el apoyo brindado durante la temporada y a sus compañeros de equipo. Todavía, ninguno informó si seguirá la próxima temporada en el “Albirrojo”.

San Martín espera rival para “semis” en Reserva

La Reserva de San Martín, luego de ganarle a Instituto, está expectante de saber a qué rival enfrentará en las semifinales del torneo organizado por AFA. El rival puede salir entre Gimnasia de Mendoza o Mitre de Santiago del Estero, equipo al cual ya enfrentó en la primera fase.

Abigail Luna, convocada al seleccionado argentino

Abigail Guadalupe Luna, jugadora de San Martín, fue seleccionada por el director técnico Germán Portanova para el seleccionado argentino Sub-20. Luna comenzará el martes los entrenamientos en el predio que los “Albicelestes” tienen en Ezeiza.

El Reducido está en su etapa de semifinales

El lunes se jugarán los dos partidos de semifinales del Reducido de la Primera Nacional. A partir de las 17 se medirán Almirante Brown con Barracas Central en el estadio “Fragata Presidente Sarmiento”, mientras que desde las 21.10 chocarán Quilmes y Ferro. Las revanchas todavía no tienen fecha definida.