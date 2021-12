Apuntes del enjuiciamiento contra Albaca

“NO ME IMPORTA LO QUE DIJO CORACH”.- Cristian de Candia, doctor en Genética del Departamento de Genética Forense de la Policía Científica de la Provincia de Buenos Aires, expuso por Zoom (foto) sobre los estudios de ADN practicados en 2013 por orden del ex fiscal imputado, Carlos Albaca. De Candia pasó dos momentos incómodos. Por un lado, la presidenta del estrado, Fernanda Bähler, le pidió que guardara las formas y no tomara mate mientras hablaba. Por el otro y confrontado con las críticas que Daniel Corach, especialista de la Universidad de Buenos Aires (UBA), hizo acerca de su peritación, De Candia contestó: “no sé lo que dijo Corach y no me importa” (el experto de la UBA observó que el estudio era inválido y ambiguo). La respuesta arrancó un sonido de desaprobación al padre de la víctima, Alberto Lebbos (foto). El testimonio de De Candia dio lugar a un tercer comentario fuera de programa: cuando se cumplió una hora de transmisión, Bähler le informó que “los recursos eran precarios” y que debían interrumpir el intercambio para iniciar una nueva reunión en Zoom.

La causa “Lebbos” era secreta hasta para los prosecretarios del ex fiscal Albaca, según testigos

“¿MEDIA HORA PARA SUBIR LAS ESCALERAS?”.- El ex prosecretario de Albaca, Asis Safe Jaluf, comenzó su declaración testimonial con el pie izquierdo. Sucede que se demoró en llegar. Cuando ingresó a la sala, Bähler no disimuló el enojo que le ocasionó la tardanza. “Estamos todos aquí esperándolo a usted. Hace media hora lo llamaron por teléfono para que esté (listo). ¿Media hora para subir las escaleras? La próxima vez lo sanciono: hoy (por ayer) lo perdono”, reclamó Bähler a Jaluf, quien se disculpó varias veces por su impuntualidad.