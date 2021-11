"El fiscal o el secretario daban instrucciones en la causa Lebbos"

Luis Ariel Faria Coloiacovo tenía el puesto de encargado cuando la causa “Lebbos” ingresó a la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N°2 de San Miguel de Tucumán. Al poco tiempo, Faria Coloiacovo fue ascendido a funcionario con el rango de ayudante fiscal (hoy se desempeña como prosecretario del Ministerio Público de la Defensa). En su declaración como testigo en el juicio contra su superior, el ex fiscal Carlos Albaca, dijo que le habían asignado la tarea de decretar lo que se disponía en la causa. Primero negó haber cumplido la tarea de instructor: expresó que esa labor correspondía al prosecretario Asis Safe Jaluf. “El instructor hace medidas. Yo sólo decretaba: no tenía iniciativa para investigar. La causa estaba con acceso reservado”, relató. Pero, después y en virtud de una pregunta de la jueza Fernanda Bähler, el testigo admitió que instruía la causa, aunque corroboró que no accedía a ella. “Si no puedo acceder, no puedo decidir”, razonó.

El ex fedatario de Albaca dijo no recordar el caso “Lebbos”

Faria Coloiacovo dijo que “imaginaba” que el expediente estaba en el despacho del ex secretario Emilio Ángel Salazar o del ex fiscal Albaca. “El impulso de la causa dependía del fiscal. También podía ser del secretario Salazar. O el secretario o el fiscal me decían qué tenía que hacer. Ellos eran los que daban las instrucciones (en la causa ‘Lebbos’)”, manifestó.

Faria Coloiacovo atestiguó que en la ex Fiscalía N°2 no había trabajo en equipo ni reuniones. “Yo no podía opinar sobre la investigación”, dijo el ex ayudante fiscal de Albaca. “¿Por qué estuvo reservado tanto tiempo el expediente? ¿Lo hacían con otras causas?”, preguntó Bähler. “Cada Fiscalía tiene su forma de trabajar. No sabría responder. El fiscal disponía: yo no podía hacer planteos. Él no iba a permitir que un inferior le cuestionara su trabajo”, agregó el funcionario judicial.