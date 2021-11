Caso Dominé: Leguizamón, cerca de ser absuelto

Fue el único de los acusados que llegó en libertad al debate oral. Estuvo detenido poco menos de 10 días. Durante más de un año juró su inocencia. Pero recién ayer respiró aliviado. El fiscal Carlos Sale anunció en los alegatos que no tenía elementos suficientes para sostener la acusación en su contra. El representante de la querella Patricio Char adhirió al planteo del representante del Ministerio Público Fiscal, por lo que sólo queda que el tribunal dicte la absolución de Brian “El hijo de Zenón” Leguizamón.

El crimen de Ana Dominé: “¡Ya mataste a mi vieja! ¿Qué más querés?”

El joven, de 19 años, fue acusado de haber realizado tareas de inteligencia para que los otros seis imputados cometieran el asalto. Leguizamón reconoció su presencia en el local donde trabajaba Ana Dominé, pero dijo que lo hizo para comprar bebidas porque el 12 de septiembre iba a celebrar con una fiesta su cumpleaños número 18.

Durante las audiencias Leguizamón no sólo presentó pruebas de sus dichos, sino que su versión fue respaldada por la declaración de la testigo clave, Cinthia Villavicencio. “Nunca dije que él había tenido algo que ver en el caso. Se confundieron”, señaló la mujer.

“Creímos que en el debate podrían surgir elementos para determinar su participación. Pero ello no ocurrió y por eso no mantendremos la acusación”, indicó el fiscal.

Por su parte, Char señaló: “hablando con los chicos nos dimos cuenta de que no hay pruebas para condenarlo. Esto demuestra que los Quesada-Dominé no llegaron hasta aquí con sed de venganza, sino que quieren que haya justicia. No existe el umbral mínimo para que sea condenado”.

En tanto que Camilo Atim Antoni, defensor del joven, señaló que se ponía en el lugar de los hijos de la víctima. “Les pido que se queden tranquilos y que no tengan ninguna duda. Los Leguizamón no participaron en el crimen. Se habló del padre, pero él también estuvo en la fiesta y eso quedó demostrado en las fotos que se tomaron en esa reunión social”.