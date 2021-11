De Muner: “tenemos que hacer el partido perfecto”

Las sensaciones pospartido tuvieron sabor a deja vu para Pablo de Muner. Otra vez, la impotencia y la resignación por lo que salió peor de lo que dictaba el trámite del partido, como contra Tigre. “En el primer tiempo manejamos la pelota, tuvimos elcontrol del partido, pero estos partidos se definen por detalles y ellos tuvieron la contundencia que nos faltó a nosotros”, fue la primera lectura que hizo el DT luego del segundo cachetazo consecutivo que sufrió San Martín en La Ciudadela en un contexto decisivo.

“Ferro no nos superó. Sí en el resultado, pero no en el juego. A lo mejor estoy equivocado, pero creo que no fueron más que nosotros a nivel funcionamiento, aunque sí en los detalles. Marcaron en momentos clave, y a nosotros nos está costando mucho convertir”, admitió.

La falta de eficacia en ofensiva se complementó con una endeblez defensiva que se aparta de la contundencia que venía mostrando el equipo en ese aspecto en el camino hacia la definición. “Nos pasó en estos últimos dos partidos algo que no nos venía pasando. Perdimos esa solidez que nos llevó hasta arriba y nos mantuvo en la pelea. Y estos partidos son así. Enfrentás a rivales de mucha jerarquía, con jugadores interesantes. Creo que es el primer partido en que nos hacen tres goles. Si lo analizamos, nosotros también tuvimos nuestros momentos y no supimos aprovecharlos. Generamos algunas situaciones, incluso cuando íbamos perdiendo, pero no pudimos aprovechar el envión del descuento de Lucas (Diarte). De hecho, en ese primer tiempo estaba tranquilo y a la vez con bronca, porque estábamos haciendo las cosas de acuerdo a lo planificado. De todos modos, todavía nos queda una bala y trataremos de aprovecharla”, anticipó De Muner.

Al “Santo” lo espera una semana intensa, en la que deberá aprovechar cada minuto de trabajo para limar imperfecciones y elaborar una estrategia efectiva que le permita remontar los dos goles de desventaja en Caballito. El DT entiende que será complicado, pero confía en que San Martín tiene con qué revertir el panorama. “Por supuesto que se puede, pero debemos hacer un partido perfecto. Tenemos la semana para prepararlo. La gente nos apoya, está muy ilusionada. Escuché cómo a pesar del resultado se iban”, señaló.

Por otro lado, descartó hablar sobre su futuro más allá de lo que pase el lunes que viene. “No es momento para hablar de eso. Me parece que no es tan importante si yo continúo en el club o no, lo imprtante es tratar de aprovechar esa oportunidad que nos queda”.