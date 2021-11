Lula afirmó que quiere ser candidato a Presidente y que lo decidirá "entre febrero y marzo"

El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva afirmó este sábado que quiere volver a ser candidato a presidencia y señaló que "entre febrero y marzo" del año que viene decidirá si se presenta.

"Si me transformaran en oro no tendría como pagar la gratitud que tengo por ustedes, no tengo cómo agradecer lo que han hecho por mi, por la causa. Han sido tan nobles que me han dado ganas de volver a ser candidato a presidente otra vez", afirmó Lula.

El ex mandatario realizó estas declraciones durante un acto celebrado en España en la Casa de América y acompañado por importantes figuras de Podemos, incluyendo a la secretaria general Ione Belarra, y el ex líder de la fuerza Pablo Iglesias.

"Estoy convencido de que podemos recuperar a Brasil, pero yo no puedo hacer menos de lo que hice. Para volver haciendo menos, es mejor no volver", agregó.

Lula ha recuperado todos sus derechos políticos y ahora podrá enfrentarse al actual mandatario, Jair Bolsonaro, en las elecciones del año que viene, tras casi dos años de inhabilitación por unas condenas relacionadas con la trama de corrupción Lava Jato, ahora revocadas.

Al recordar los 18 meses que estuvo preso, aseguró que nunca había sentido la solidaridad de las personas como en esa época y que eso fue lo que le dio coraje para afrontar la situación.

"Gente que jamás había visto antes se quedaba afuera de la prisión de Curitiba y todos los días me saludaba (...) "con lluvia, policía y todo". No pueden comprender el estímulo" que eso significo durante el encierro, contó.

"Y un día me soltaron, me fui a mi casa sin tobillera, con la cabeza erguida", recordó y agregó que lo primero que hizo fue visitar al papa Francisco para hablar sobre la desigualdad.

"Tenemos que plantear la desigualdad en el centro de la agenda. Nosotros que comemos todos los días tenemos la obligación ética y moral de darle la mano para que esa gente (que no lo hace) tenga el derecho de comer por lo menos", afirmó.

Por último, contó que durante su encierro le pasó algo inesperado que es que se enamoró y ahora se va a casar.

"Yo debería, con mi edad y enamorado, retirarme. Pero la verdad es que el que nace para la lucha ya no es dueño de sí. Tengo que compartir mi felicidad y mi felicidad es luchar en defensa de ese pueblo", cerró Lula.