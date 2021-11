Derrota de San Martín: muchas malas decisiones

Con entradas agotadas y las tribunas colmadas, desde dos horas antes ya había clima de final en La Ciudadela. San Martín y Tigre llegaban a la última fecha igualados en el primer puesto y, se sabía, que este partido iba a tener todos los condimentos. Y fue así. No le faltó nada, salvo el buen juego del equipo que conduce Pablo De Muner, que ayer no supo cómo agrietar la muralla que plantó el conjunto visitante y vio cómo el primer objetivo se le esfumó en casa. El “Santo” probó por afuera, pero todos los centros fueron a las manos del arquero Gonzalo Marinelli. Primer falle grave, que se extendió a casi todo el encuentro. Por el centro de la cancha tampoco consiguió espacios. La falta d conexión entre “Tino” Costa, Leandro Vella y Daniel González le impidió a San Martín ser más claro cuando tuvo que pasarse la pelota. Por eso, en el balance general, tuvo pocas ocasiones claras para anotar un gol que lo deposite en el partido definitorio. Sin dudas, los mano a mano que Marinelli les sacó, primero a Marcelo Estigarribia y, luego, a Lucas Cano, demostraron que al “Santo” el partido se le podía hacer cuesta arriba. Necesitaba irse al descanso en ventaja y no lo supo aprovechar.

Ya en el complemento, tal vez en el mejor momento de San Martín, una falla en el retroceso de la defensa le permitió a Tigre abrir el marcador y sentenciar el destino de los tucumanos, que no se repusieron rápido del golpe. Para colmo, el juego estuvo interrumpido por el pedido de asistencia médica, desde la tribuna Pellegrini y ya nada volvió a ser igual.

El “Santo” fue sólo ganas y De Muner mandó a la cancha lo que tenía y arriesgó todo. Dejó apenas a dos defensores para ir en busca del empate. Pero eso no pasó, porque el equipo perdió la brújula, abusó de los pelotazos y se expuso defensivamente. Así llegó el contragolpe final, que encontró a todo el equipo en campo visitante y con Ignacio Arce casi en el círculo central. Nada pudo hacer Nicolás Sansotre y el 0-2 selló el pasaporte de Tigre, que este fin de semana buscará ante Barracas Central su regreso a Primera. Era una derrota posible, es cierto, pero no estaba en los planes de nadie.

Quedó la sensación de que al equipo le faltó armonía y un plus de concentración, ante un rival que sacó provecho a lo poco que tuvo, Con el reloj en el bolsillo, Tigre respetó su libreto y no se dejó amedrentar por las tribunas y, literalmente, le robó a San Martín el sueño de jugar por el primer ascenso. Ahora los de Ciudadela iniciarán el camino más largo. Ya no hay tiempo para lamentarse. La revancha comienza hoy,

La agenda de partidos se completó con dominio visitante

La última fecha de etapa clasificatoria de la Primera Nacional se cerró con varios partidos en los que ya no había nada en juego. Por la Zona A, Gimnasia y Esgrima (Diego Mondino) y Deportivo Maipú (Santiago González) empataron 1-1, mientras que Agropecuario, que había llegado a esta instancia ya sin chances, venció 2-1 a Deportivo Riestra con tantos de Emanuel Dening y Gonzalo Ríos. Por la Zona B, Club Atlético Brown fue el único que pudo ganar de local en una fecha dominada por los visitantes. Fue 2-1 sobre Atlético Rafaela, con goles de Nahuel Pezzini y Jacobo Mansilla. Atlético Güemes (Federico Boasso) cayó 2-1 a manos de Deportivo Morón (Brian Orosco y Guillermo Villalba), e Instituto (Alexis Cuello) le ganó 1-0 a San Telmo. Independiente venció 1-0 a San Martín de San Juan con un tanto de Diego Cardozo. Por su parte, Gimnasia de Jujuy cerró con un triunfo por 1-0 (Joaquín Quinteros). Finalmente, Santamarina y Tristán Suárez empataron sin goles.