Un abrazo de metáforas en el Encuentro de Poetas y Cantautores

La poesía está de fiesta. Hace medio siglo, un vate echó a rodar su sueño de sembrar de metáforas Monteros, invitando a escritores de distintas geografías del país. Por esa razón, poemas y músicas se darán nuevamente un abrazo en el XXIX Encuentro Nacional de Poetas y Cantautores “Manuel Aldonate”, que tendrá lugar mañana y el jueves en esa ciudad. A diferencia del año pasado que fue virtual a causa de la pandemia y la cuarentena, esta edición será presencial. Han comprometido su participación vates y músicos de Santiago del Estero, Córdoba, Jujuy y Tucumán. En esta ocasión el lema es “Que la magia de música y poesía transforme el dolor en esperanza”. En el acontecimiento, que es organizado por la peña cultural El Tejar y cuenta con el patrocinio de la Municipalidad de Monteros, habrá homenajes al poeta Luis Alex y al músico Gerardo Núñez, fallecidos recientemente, presentaciones de libros, visitas a escuelas y se ha previsto la instalación de una carpa en la plaza Bernabé Aráoz, donde se venderán libros y discos.

“A Manuel Aldonate lo conocí en el encuentro de Villa Dolores, en Córdoba adonde él iba siempre y en el año 71 me invitó a una muestra de cultura de La Rioja y fui con pintores y poetas, yo era jovencita, nos encontramos otra vez y me dijo que iba a hacer un encuentro en Monteros. Me invitó. Había en la primera edición gente como el antropólogo Rodolfo Kush, extraordinario, Alma García, Armando Tejada Gómez, Rubén Derlis, Nicandro Pereyra, María Elvira Juárez… había gente de La Carpa, como Raúl Aráoz Anzoátegui… tengo los mejores recuerdos”, evoca la riojana Lucía Carmona, una de las voces más destacadas de nuestra poesía.

Dolor de crecimiento

La autora de Tiene cuerpo el silencio confiesa que no conocía Monteros. “Era un pueblo de otra dimensión, romántica, de un lirismo folclórico, sobre todo. Nosotros, los que amamos el folclore, era como si estuviéramos en nuestro propio mundo, yo amaba el folclore tanto como la poesía o más… tengo un recuerdo de ir caminando con Tejada Gómez alrededor de la plaza de Monteros que estaba llena de jazmines en noviembre y le decía: ‘Tengo un dolor, una angustia…’ Y me contestó: ‘¿sabés qué es eso? Eso es dolor de crecimiento’. Y ese año, yo había escrito mi primer libro que se llamó después Hacia una tierra oscura. El libro se publicó y se presentó en Tucumán, así que mirá si tengo lazos con Tucumán. Lo publicaron Serrano Pérez y Carola Briones en ediciones Tarco y lo presentamos en la peña El Cardón en un hermoso acto”, dice Lucía que por asuntos de salud no podrá estar presente.

Otro asiduo visitante que perfuma con su poesía a “La Rosa de abolengo”, es el santiagueño Alfonso Nassif, uno de los notables poetas argentinos. “En el noroeste ha sido el primer encuentro de envergadura. Este encuentro vuelve a revitalizar de una manera más grande y tan importante un grupo como La Carpa, pero desde el ángulo social, de mayor conocimiento, porque asistían 50 o 60 personas y venían de todas las provincias. No es fácil hacer esto, esto es un trabajo de locos. Mantener 50 años un encuentro, con un trabajo excepcional en la organización, es muy complicado”, afirma y reconoce con humor que a Monteros le vendría bien tener una bodega.

“Tengo una imagen muy buena de los monterizos que me han declarado ciudadano ilustre. Tienen cosas importantes como el recibimiento, tanto de la familia de Aldonate como de los organizadores y la amabilidad de su gente que siempre se acerca a charlar. He fundado la SADE de Monteros y su primer presidente fue el profesor Edmundo Concha. No solo la poesía como hecho trascendente y más profundo, sino también la alegría del canto, la amistad, porque la noche no quedaba en vano y seguíamos adelante. En Monteros, hay algo distintivo, una gran admiración por el poeta Manuel Aldonate, el poeta de su ciudad. La poesía es presencia viva, por eso están con nosotros las más grandes obras porque tienen un fuego interno que no se consume, y la amistad es un fuego que no se consume. Monteros es un punto de referencia para muchas generaciones. Nos mandan a las escuelas a decir poesías, también es un acto de docencia, tiene un sentido mucho más amplio la dinámica, se participa de otra manera, moviliza a una ciudad”; dicen los 89 años de Alfonso Nassif.