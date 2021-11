Torneo Las Cañas: de colores y banderas

El deporte amateur tiene eso: no hay que escarbar demasiado para empezar a encontrar historias que no saltan a simple vista pero que están ahí, listas para ser contadas y contribuir a la mística de un equipo. En ese sentido, el torneo Las Cañas funciona cada sábado como centro de convergencia de cientos de estos relatos, ya que no existe escuadra que no tenga al menos unos cuantos para compartir.

Los finalistas de las copas de Oro en las categorías principales no escapan a esta lógica. Por ejemplo, Aliadas (finalista del cuadro femenino A) luce con orgullo las cuatro estrellas encima de su escudo, que representan sus cuatro campeonatos. El sábado que viene saldrán en busca de la quinta estrella en el duelo final del Clausura ante Las Pro FC.

Para esta final, Aliadas contará con un refuerzo de Colombia: se trata de Jakeline Zuluaga Acosta, quien llegó hace tres años a Tucumán. “Por una beca que gané en 2018 para estudiar un Doctorado en Ciencias Biológicas; desarrollo una investigación relacionada con el control de patógenos fúngicos en poscosecha de limón, trabajo en el Instituto Superior de Investigaciones Biológicas de la facultad de Bioquímica de la UNT”, cuenta la oriunda de Armenia, capital del departamento colombiano de Quindío.

Si bien se confiesa fanática de Deportes Quindío, aclara que el fútbol no era lo suyo. “Lo jugaba, pero por diversión, no de manera competitiva. En realidad, toda mi vida jugué al básquet, pero acá no es tan común encontrar equipo femenino. Me gustan todos los deportes, y lo primero a lo que me invitaron fue al fútbol. Llegué a Aliadas porque una colega del instituto me llevó a jugar y de ahí conocí a otras compañeras que me invitaron a ser parte de ese hermoso equipo”, relata.

“Jake” espera sumar su primera estrella con el equipo este sábado. “En el torneo pasado Las Pro nos ganaron 1-0 en la semifinal, así que se viene una linda revancha en este cierre de año”.

Siempre verde

En el cuadro masculino, CA Defensores del Tinto debió superar una durísima semifinal contra Liverpul para acceder a la gran final, donde los espera La Banda FC.

Como el de muchos equipos, el nombre del “Defe” es un guiño humorístico que antepone la personalidad tercertiempista del equipo a sus virtudes futbolísticas. “Somos todos del vino tinto, del fernet, de lo que venga. En su momento, cuando se formó el equipo en la facultad, se buscaba un nombre y quedó ese”, cuenta Martín García, volante del equipo.

Efectivamente, el “Defe” no nació a propósito del torneo Las Cañas, sino mucho antes, en los campeonatos de la Facultad de Ciencias Económicas. Por esa raíz, sus primeros jugadores eran estudiantes. Hoy solo hay unos pocos contadores en el equipo, la mayoría son amigos que se fueron sumando, aclara Martín.

Un dato curioso del equipo finalista de la Copa de Oro es el origen de la coloración verdosa de su indumentaria. Cuenta Martín: “cuando empezó el campeonato, nos prestaron un conjunto de camisetas de Ferro. Era un modelo retro, unas Topper de mediados de los 90. Como salimos campeones, ya nos quedamos con ese color. Por ahí lo combinamos con negro o con blanco, pero el verde siempre está”.