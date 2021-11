Atlético: sabe cuándo callar

Una cuestión habitual y tradicional en el fútbol es que, luego de los partidos, los protagonistas puedan conversar con los hinchas. Claro, como sería casi imposible el diálogo con cada uno de los fanáticos, los medios de prensa juegan un papel fundamental para servir como nexo entre ambas partes.

Muchas veces los DT y jugadores se vuelven cassetteros. Es decir, brindan conceptos casi vacíos, no muy comprometidos con la realidad y algo repetidos, que sólo sirven para salir del paso. Muchas otras veces, los jugadores descargan su alegría, tristezas o bronca ante los micrófonos. Lo cierto es que ese momento sirve para conocer las sensaciones luego del triunfo, empate o derrota. Es el momento de las autocríticas, de asumir los errores, de destacar virtudes. En definitiva, explicar, o al menos tratar de explicar lo que ocurrió en el campo de juego.

A veces, ese contacto sirve para que, con las pulsaciones “a mil”, los protagonistas puedan descargarse, aunque no suele suceder muy seguido. Por eso sorprendió cuando Oscar Benítez, hace dos meses, disparó munición gruesa contra Omar De Felippe. “Es difícil cuando el técnico no te da confianza haciendo cambios en todos los partidos. No cayeron bien las palabras del entrenador la semana pasada”, dijo el delantero, en alusión a la frase que había deslizado “ODF” luego de la derrota contra Central Córdoba: “íbamos perdiendo y el equipo mostraba una parsimonia tremenda, eso está en el ADN del jugador”.

En Atlético, aparentemente, se aprendió de los errores. Por eso, tras el 2-0 negativo ante Racing, el único que enfrentó a los micrófonos fue Pablo Guiñazú. El DT asumió la derrota ante las cámaras.

“Yo soy el único responsable del resultado, todo es mi culpa. No fui claro con los conceptos”, había manifestado.

Después, en zona mixta, los jugadores salieron todos juntos, encabezados por “Cholo” y nadie se detuvo para hablar con la prensa.

Días después, con los decibeles mucho más bajos, el entrenador se disculpó. “Les tengo que pedir disculpas a ustedes, es su trabajo. Fue una decisión mía que el plantel no hable. Sentí que ellos tenían que liberar la cabeza sin tener la responsabilidad de declarar. Ellos pueden hablar cuando quieran, en ese momento pensé que debían descansar, relajarse, rodearse de sus familiares para recargar energías. Son momentos que no son fáciles como jugador”, argumentó.

Las palabras del entrenador dejan en claro que el “Decano” está cuidando cada detalle. No quiere malos entendidos y, a su vez, el entrenador llevó tranquilidad a los hinchas que se mostraron disconformes tras la derrota con la “Academia”.

Por eso, el cordobés aprovechó el momento para agradecer el apoyo de los hinchas, a pesar de que no se están consiguiendo los resultados. “La gente se comportó mil puntos, nos convirtieron el primer gol y siguieron alentando, nos hicieron el segundo y más alentaban. Nosotros somos conscientes que cuanto toca perder, debemos silenciar, trabajar para hablar dentro de la cancha”, argumentó el entrenador, de sobrada experiencia para manejar estas situaciones.

A pesar de no pronunciarse sobre el hincha que saltó al campo de juego, el técnico trató de poner paños fríos a una relación que recién está comenzando. “El hincha sabe a lo que va, qué es lo que quiere y lo que busca. Nosotros somos conscientes de que no podemos conformar a todo el mundo, de todas maneras, a mí me interesa la cabeza de los jugadores. Estoy focalizado en eso, pero soy profesional y al hincha lo respeto”, detalló.

El técnico “decano”, además de intentar encontrar el funcionamiento deportivo de su equipo, trabaja para armonizar el clima que rodea a los suyos, que incluye jugadores, cuerpo técnico, hinchas y dirigentes.

A descansar

Luego del entrenamiento de ayer en el estadio el plantel quedó licenciado hasta el lunes. Ese día a las 9, el “Decano” volverá a las prácticas pensando en el duelo frente a Rosario Central del próximo sábado.

Van por octogonal

El plantel femenino de Atlético buscará el boleto al octogonal final de la Copa Federal cuando enfrente a Mitre de Salta en Rosario de la Frontera. El partido se jugará desde las 17. El ganador jugará el octogonal final.