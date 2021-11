Hugo Porta, en Tucumán: con un aporte motivacional y un lado solidario

En la historia del deporte argentino hay algunos nombres cuya influencia es tan fuerte que trascienden las fronteras de su propia disciplina y pasan a integrar el acervo de dominio público. Emmanuel Ginóbili, Luciana Aymar, Guillermo Vilas, Juan Manuel Fangio, Lionel Messi y por supuesto Diego Maradona -sólo por citar algunos- son accesibles para cualquiera, incluso hasta para quien no tiene el más mínimo interés en el deporte. A ese olimpo pertenece también Hugo Porta: no hace falta saber de rugby para conocer al histórico ex apertura de Los Pumas, considerado por muchos como el argentino más talentoso que haya tenido una ovalada entre las manos.

Prueba de su impacto es que, a más de 30 años de su retiro, sigue siendo una figura de enorme peso, en torno a la cual se arremolinan multitudes en cada punto del país que visita. Así ocurrió en Cardenales, club al que Porta asistió el jueves por la tarde para participar de un entrenamiento con los jugadores de “Cardenales Rugby Inclusivo”, el programa de rugby social dirigido a personas con discapacidad que el club de Silvano Bores al 400 viene llevando adelante desde marzo de 2019.

La visita de uno de los grandes rivales que tuvo el seleccionado tucumano en sus clásicos enfrentamientos con Buenos Aires se produjo en el marco de un acuerdo entre Mercedes Benz (representado en Tucumán por la concesionaria Rolcar) y la fundación Laureus Argentina, de la que Porta es presidente. A su vez, dicha fundación se desprende de la Academia Laureus, presidida por el ex All Black Sean Fitzpatrick (antiguo rival y amigo de Porta), que tiene como objetivo ayudar a niños y jóvenes de todo el mundo a través del deporte. La Academia Laureus cuenta entre sus miembros a grandes figuras como Franz Beckenbauer, Nadia Comaneci, Boris Becker, el propio Porta y “Lucha” Aymar (estos dos, los únicos miembros argentinos).

Como uno más

Acompañado en su visita por su esposa, Porta enseñó algunas destrezas a los jugadores de Cardenales Rugby Inclusivo, luego compartió un partido con ellos, accedió a cientos de fotos con sus padres y finalmente participó de la ceremonia de distinciones que se realizó en la cantina del club. El propio ex Puma colgó medallas a todos los jugadores del equipo inclusivo, destacó el gran trabajo de los entrenadores (lo hacen de manera gratuita) y se comprometió a volver. El club lo homenajeó con una camiseta “purpurada” clásica con el dorsal Porta y el libro de los 75 años del club.

“Haber sido elegidos por la Fundación Laureus como proyecto para poder desarrollar el deporte relacionado a la discapacidad fue algo muy bueno, y haberlo tenido a Hugo Porta en nuestro club fue una experiencia maravillosa. Que los chicos de juveniles y las chicas del femenino hayan recibido el mensaje y poder compartir parte del entrenamiento con él”, resumió Pablo Varela, quien lleva adelante el programa de rugby inclusivo junto a Marta Maldonado y Lucía Vidal. “Esto fue el cierre de un gran año para el programa, en el que pudimos hacer nuestro primer viaje. Esperamos que más gente se sume a este proyecto”, agregó Varela.

Los proyectos a los que apunta Laureus (tanto la Academia como la Fundación argentina) son multidisciplinarios, aunque todo lo que tenga que ver con el rugby resulta especial para Hugo Porta. “Fue un orgullo como club haberlo recibido, más sabiendo que vino por una búsqueda generada por la fundación que él preside. No los buscamos nosotros: ellos encontraron a Cardenales y se interesaron en venir”, destacó Martín Bellomío, presidente del club.

El directivo destacó además la sencillez del ex Puma, que se mostró muy predispuesto para compartir sus conocimientos y sacarse fotos con todos. “Para él fue una gran alegría que esto se diera en el marco del rugby, que es su pasión. Me comentó que no lo vio en ningún otro lugar. Esto nos motiva a continuar con el proyecto, que a pesar de ser tan nuevo, está marcando un camino a nivel provincial y nacional en la adaptación del rugby a personas con discapacidad. Les hace mucho bien a ellos y a las familias”, resumió. Por último, invitó a replicar la experiencia en otros clubes: “sería un sueño tener varios equipos inclusivos para poder jugar un campeonato”.

"Una empresa movilizante para la empresa"

Entre las actividades que figuraban en la apretada agenda de la visita de Hugo Porta a Tucumán estuvo la de brindar una charla a los empleados de Rolcar, concesionaria de Mercedes Benz en Tucumán. De hecho, de la jornada en Cardenales también participó Manuel Mantilla, presidente de la marca alemana en Argentina.

“Fue muy movilizante para la empresa. Se tocaron muchos puntos que tienen que ver con la inclusión y sobre cómo el deporte servía de herramienta para eso. Por ejemplo, con la inclusión de personas con discapacidad”, mencionó Luciano Mazzeo, gerente de Marketing de Rolcar. “Nos compartió historias muy ricas sobre su experiencia como deportista y también en el ámbito político. Nos habló de la importancia de formar equipos de trabajo y de cómo todos podemos aportar cosas porque somos diferentes. Nos habló de la pertenencia, de la diversión, del compañerismo... en fin, de valores que él vivió a través del rugby. Y eso hoy tiene valor, porque la gente está empezando a elegir a las empresas ya no sólo por sus productos sino por su compromiso social”, concluyó Mazzeo.