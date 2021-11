El crimen de Paola Tacacho: “Los Parada Parejas y la Justicia son responsables”

No cayeron bien entre los familiares de Paola Tacacho los primeros comentarios periodísticos que Ronald Parada Parejas hizo sobre el crimen perpetrado por su hermano menor, Mauricio Parada Parejas. Mariela Tacacho y sus parientes manifestaron que los Parada Parejas y, en especial, Ronald, no podían desentenderse de la tragedia, ni alegar desconocimiento de las amenazas y del hostigamiento que durante años propinó el femicida a la profesora de Inglés oriunda de Salta hasta asesinarla el 30 de octubre de 2020 en Barrio Norte de San Miguel de Tucumán. “Ellos no quisieron internar ni pedir la insanía. Son responsables, junto con la Justicia, de lo que pasó”, afirmaron los Tacacho en una nota que dirigieron a propósito de una entrevista publicada el viernes.

Ronald Parada Parejas había expresado que Mauricio era mayor de edad y sujeto de derecho, y que sólo él podía cargar con la culpa del femicidio (el muchacho se quitó la vida en la vía pública luego de matar a la docente). “Nadie lo declaró insano”, enfatizó en el diálogo sostenido para la serie del podcast “¿La escucharán ahora?”, una producción de LA GACETA cuyo segundo capítulo se titula “Habla el hermano Ronald” (este y el primer episodio están disponibles en lagaceta.com).

“¿Pretende usted que la Justicia le toque la puerta y le pregunte si quiere declarar insano a alguien? Correspondía que haya un pedido de parte”, interrogó la madre de Tacacho. La progenitora añadió que el hermano no podía no estar al tanto de las perturbaciones ni de las señales de violencia: “usted, Ronald, fue avisado por Paola de que él (Mauricio) estaba ocasionándole daños y podría llegar a este brutal desenlace. Era algo que ustedes tendrían que haber previsto ya que no desconocían la situación como bien se comprobó por medio de múltiples testigos e incluso usted mismo declaró que Paola lo contactó. Indigna, pero no sorprende la completa impunidad con la que habla y con la que lleva adelante su vida sin importarle todo el daño y dolor que causó”.

Internación frustrada

Hasta la semana pasada, Ronald Parada Parejas había permanecido en silencio respecto de un femicidio perpetrado luego de que la víctima promoviera 15 denuncias penales, y una demanda civil por daños y perjuicios. Entre 2016 y 2020, Tacacho obtuvo al menos cuatro medidas cautelares de restricción de acercamiento, que Mauricio Parada Parejas violaba sistemáticamente. Esta resistencia llevó a que en 2018, el entonces fiscal Washington Navarro Dávila (hoy ministro público de la Defensa) solicitara y obtuviera la detención del ex alumno denunciado. Este recuperó la libertad gracias a una caución real que ofreció Ronald Parada Parejas, quien se presentó en los Tribunales penales como empleado de la Legislatura .

El contador, asesor financiero y empleado no docente en la Universidad Nacional de Tucumán aseguró que el agresor estaba tratando su problema de salud mental, y que de su lado nadie pidió la internación: “esto se sugiere al comienzo (del conflicto) por parte de nuestro psiquiatra. Tampoco lo prescribió, de lo contrario, yo lo interno en el acto. Al contrario, el psiquiatra de él se puso a disposición de la Justicia para internar, pero no dijo que tenía que ser internado. Eso está en la causa. El psiquiatra ofrece la internación. Nadie impidió nada”.

La familia Tacacho también puso en duda que existiese la voluntad de tratar a Mauricio Parada Parejas en un establecimiento de salud mental y reprochó la falta de acción que hubo ante las señales de alerta. “En las declaraciones que hizo ante la Justicia, el psiquiatra particular asevera haber recomendado la internación de su hermano ya que tenía brotes psicóticos, y podía ocasionar un daño a terceros o a sí mismo. Era su obligación, en ese momento, como parte interesada, dar inicio al juicio de insanía para la posterior internación del femicida. Estamos aquí ante un caso que pudo ser evitado si usted hubiera intervenido utilizando los medios y las amistades de que dispone”, expresaron la progenitora y sus parientes.

Aunque la causa penal del homicidio de Tacacho ya fue cerrada con el dictamen de que está extinguida la acción penal por el suicidio del femicida, la familia de la víctima insiste en que hay otros responsables (ver entrevista al fiscal Carlos Sale en la página 2). “Señor Ronald, ni usted ni su familia iniciaron un juicio de insanía cuando el psiquiatra lo aconsejó: ustedes, junto a la Justicia, son tan responsables como su hermano. Pero usted es aún más responsable moralmente. Como hermano del femicida, pudo haber evitado el desenlace tomando las medidas necesarias y escuchando a Paola cuando, desesperada, le pidió ayuda. Esto lo vuelve a usted doblemente responsable de que Paola hoy no esté entre nosotros”, dijeron.

Pedido de un ex legislador: Bellomío solicitó ser eximido de hacer comentarios sobre Ronald Parada Parejas

Silvio Bellomío, ex legislador y funcionario provincial, admitió que Ronald Parada Parejas, hermano del femicida Mauricio Parada Parejas, trabajó como su asesor. Bellomío, quien concluyó su mandato en 2019 y ese año intentó llegar a la Cámara Baja con Consenso Federal, el partido de Roberto Lavagna y de Juan Manuel Urtubey, solicitó a LA GACETA que le permitiera guardar silencio acerca de su vínculo con Parada Parejas. “Nos une una larguísima amistad. Pido ser eximido de hacer otras manifestaciones”, respondió.