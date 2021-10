Caso Paola Tacacho: "sumieron a toda la familia en el dolor con esta injusticia"

Las 21 horas fueron el momento cúspide de la marcha de ayer. Era el horario en el que hace exactamente un año Paola Estefanía Tacacho dejaba este mundo producto de las puñaladas que le había asestado su femicida: Mauricio Parada Parejas, el acosador al que la joven había llegado a denunciar al menos 18 veces. Paola fue asesinada en calle Monteagudo al 500 y su agresor se quitó la vida segundos después delante de los transeúntes con el mismo cuchillo con el que había cometido el crimen.

Ayer a la hora mencionada, frente a Casa de Gobierno y ante más de un centenar de personas, Mariela Tacacho, la madre de la víctima, recitó un poema para recordar a su hija a un año del femicidio.

“Un año sin mi amada ‘Tifa’, sin ‘Miss Paola’. El tiempo transcurrido pasó lento, con angustia, dolor y tratando de hacer todo lo posible para que no pase al olvido esta causa contra los que posibilitaron el femicidio de mi querida hija”, recitó firme la madre. Una firmeza que comenzó a quebrarse por la carga emocional. Primero con la voz entrecortada, luego con el llanto que la invadía, pero Mariela aún así llegó al final de su lectura. Y también aseguró que llegará al final de su lucha por justicia.

“Fue ‘Tifa’ para su familia, ´Estefi´ o Paola para sus amigos y ‘Miss Paola’ para sus colegas y alumnos. A veces creo que esto no sucedió, que pronto llegarás de uno de tus viajes, pero el dolor en el alma y el corazón me devuelven a la triste pesadilla que inició el día 30 de octubre pasado (por el de 2020), fecha en el que impunemente y con todo el aparato judicial amparándolo, el femicida Mauricio Parada Parejas me arrebató lo más preciado para un madre: la vida de mi hija ‘Tifa’, mi flaca”, indicó Tacacho. Luego agregó: “sumieron a toda la familia en un estado de desesperación. Unidos ante esta gran injusticia y ante el calvario que vivió Paola, como la conocieron muchísimos tucumanos de bien”.

Sostenida por algunas familiares y apoyada con aplausos, Mariela continuó: “trato de cada día seguir firme y con fuerzas el reclamo de justicia para mi hija y para tantas otras víctimas de la indiferencia de jueces como (Francisco) Pisa, juez misógino y sin perspectiva de género; también la de auxiliares de fiscales, fiscalas y fiscales que en lugar de salvar vidas son archivadores de causas”.

“A veces no tengo fuerza, pero me recupero con el solo propósito de lograr que la Justicia de los hombres condene y castigue a todos los funcionarios que con indiferencia y conveniencia, condenaron a muerte a mi ‘Tifa’”, enfatizó.

“Hoy sólo vivo esperando el día en el que nos volvamos a encontrar y con esperanza de que nunca más existan víctimas como Paola, y que la Justicia sea de verdad un hecho para todo el país. Te extrañamos con todo nuestro ser, te amamos como siempre, y sabemos que no te fuiste, te quedaste aun más... gracias por estar aquí”, concluyó. En el acto hubo además una suelta de globos en honor a la profesora de inglés. Una artista cantó un tema referido a Paola. También acompañaron el pedido de Justicia Alberto Lebbos, padre de Paulina, y Amalia Ojeda, madre de Milagros Avellaneda. entre otros familiares de víctimas.