Jaime, el único ex funcionario kirchnerista que sigue preso: ¿Quiénes recuperaron la libertad?

El ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, es el único ex funcionario del kirchnerismo que sigue en prisión, a pesar de los diferentes pedidos de su defensa ante la Justicia. En los últimos meses, Amado Boudou, Juan Pablo Schiavi, José López y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se vieron beneficiados por decisiones judiciales ya sea por haber cumplido el tiempo necesario para recuperar la libertad o porque las denuncias fueron desestimadas.

A la espera de una respuesta que no debería tardar más que días, Schiavi, ex secretario de Transporte, fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por su responsabilidad en la Tragedia de Once. Por haber cumplido parte de la pena, está en condiciones de salir en libertad condicional. La decisión fue tomada ayer y generó una fuerte crítica de los familiares de las víctimas del siniestro donde murieron 51 personas, sostuvo Infobae.com.

Otro de los ex funcionarios que, luego de haber cumplido parte de los siete años de condena, recuperó la libertad es el tucumano López. El ex secretario de Obras Públicas fue encontrado culpable del delito de enriquecimiento ilícito y portación de armas de fuego. Fue filmado lanzando bolsos con millones de dólares en un convento.

En el caso del ex vicepresidente Boudou, después de pasar la pandemia en prisión domiciliaria, desde julio goza de libertad condicional luego de ser condenado en el caso Ciccone. Su socio, José María Núñez Carmona, la consiguió el viernes pasado -el mismo día que López-, por haber cumplido también parte de la condena de cinco años y medio de prisión. Ya gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria.

Luego de ser sobreseída junto al resto de los imputados en el caso por el encubrimiento del atentado a la AMIA realizado a través del Memorándum con Irán, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner espera una respuesta de la Justicia por el caso Hotesur-Los Sauces. En esa investigación por lavado de dinero también están imputados sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. La imputación es que alquilaron como contraprestación al supuesto otorgamiento de obras públicas y contratos durante los gobiernos de Néstor y Cristina.

Según publicó Infobae.com, “el único ex funcionario que no tiene suerte en sus diversos planteos judiciales es Jaime”. Sucede que el ex secretario de Transporte está detenido desde 2016 por cuatro casos de corrupción, entre ellos el de enriquecimiento ilícito. Tiene una condena a ocho años de prisión no firme por su responsabilidad en la Tragedia de Once. Pese a sus planteos, especialmente desde que se inició la pandemia de coronavirus, no consiguió la prisión domiciliaria.

Antes de fin de año el Tribunal que lo juzga debería arribar a un veredicto. Está acusado de haberse enriquecido ilícitamente mientras fue funcionario público. La fiscalía pedirá una pena que se le sumará a la que ya tiene por la Tragedia de Once y por haber aceptado que cobró coimas de empresarios del transporte. Hasta que los jueces no digan si es culpable o inocente, seguirá detenido. Si lo condenan, lo más probable es que continúe un tiempo más encerrado en Ezeiza.