Ascárate criticó a Gabriel Yedlin: "dedíquense a que no maten a los chicos”

El legislador radical, José Ascárate, impulsa la declaración de la emergencia en el sistema de protección de niños y adolescentes de la provincia. En particular, el parlamentario apunta al déficit en la estructura y el funcionamiento de la Dirección Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf), tras la imputación de la psicóloga María del Pilar Guindo por incumplimiento a los deberes del funcionario público, en el marco de una causa penal por abuso sexual contra una pequeña de tres años.

Ascárate cuestionó el rechazo del ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin, y sus funcionarios de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, a una reunión convocada en la Legislatura. “Pidieron pasar el encuentro para después del 14 de este mes, posterior a las elecciones nacionales”, contó en una entrevista con “BUEN DÍA”, el noticiero de LG Play.

“En el lapso de un año, tuvimos seis menores muertos que sufrieron situaciones de violencia intrafamiliar o abusos. Además, estas situaciones habían sido denunciadas en la Dinayf. Por ello, estamos ante un problema que trasciende la política, de los políticos o cualquier otra consideración”, añadió.

El parlamentario hizo hincapié en que el Gobierno no cuenta con protocolos de actuación ante casos de violencia y abuso contra los menores de edad, entre otras referencias.

“El ministerio de Gabriel Yedlin pasó de manejar $ 3.500 millones a $ 5.000 millones entre 2020 y 2021. En ese mismo período, el presupuesto de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que debe manejar todos los hogares, la Dinayf y planes alimentarios para menores en riesgo, se elevó de $ 350 millones a $ 450 millones anuales. En particular, el presupuesto de la Dinayf, que debe proteger a los chicos, no pasó de $ 40 millones. Yedlin, dejen de repartir chapas, colchones y bolsones y dedíquense a que no maten a los chicos”, enfatizó.