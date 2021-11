Sin avances en la Anses, Pisa elevó un amparo para jubilarse

El procedimiento de destitución que se desarrolla desde el 26 de agosto contra el juez penal Juan Francisco Pisa, por su actuación en una causa de desobediencia judicial vinculada a Paola Tacacho, está próximo a ingresar en la etapa de alegatos. Las partes aguardan que el Jurado de Enjuiciamiento fije las fechas de las audiencias públicas, algo que se estima que podría comunicarse esta semana.

En paralelo, el magistrado se mantiene expectante a recibir novedades de parte de la Justicia Federal antes de que finalice el proceso en su contra. Ocurre que ante la formalización de la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, la defensa de Pisa inició ante la Justicia Federal una acción de amparo en contra de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para que le otorgue al juez el beneficio de la jubilación ordinaria. El caso está en manos de la Fiscalía N°2, a cargo de Agustín Chit.

En un escrito de 23 páginas, presentado en agosto por los abogados Ernesto Baaclini y Camilo Atim Antoni, Pisa plantea que: su jubilación ya había sido reconocida por Anses el 4 de octubre de 2018; que el Poder Ejecutivo y la Corte aceptaron su renuncia condicionada; que los cambios que hubo en el régimen jubilatorio para magistrados y funcionarios judiciales -a través de la Ley 27.646- fueron posteriores a que cumpliera con todos los requisitos; y que la solicitud de la Anses en junio de 2021 de una segunda renuncia -ahora definitiva- es jurídicamente impracticable porque no se puede renunciar dos veces como magistrado.

“Por la presente vengo a cuestionar el acto administrativo ya que el reconocimiento que pretendo es el goce efectivo de mi derecho ya reconocido y que me corresponde como consecuencia de la finalización de mi relación laboral al que actualmente me encuentro ‘preso’”, argumentó el magistrado. Agregó que “Anses y la burocracia administrativa causa un daño irreparable de no poder el efectivo goce de mi derecho previsional”.

En ese sentido, el juez manifestó que la mora de parte del organismo nacional dio lugar a que se le iniciara un juicio político en su contra, a pesar de que las primeras actuaciones habían sido clausuradas por la comisión a cargo. A su vez, argumentó que se encuentra “preso del sistema” dado que la Ley 8.734, que regula el Jurado de Enjuiciamiento, en su artículo 30 establece que las actuaciones serán clausuradas sólo si el titular del Ejecutivo acepta su renuncia lisa y llana del denunciado (algo que Juan Manzur no hizo en junio). “El diferimiento del goce efectivo de mi derecho previsional jubilatorio me hace preso y víctima de un sistema del que ya no debería estar activo”, resaltó.

En diálogo con este diario, Baaclini señaló que Pisa no pudo jubilarse en su momento porque en los seis meses posteriores a su renuncia la Anses no le otorgó el beneficio jubilatorio. Afirmó que su cliente luego quedó “entrampado” con el dictado de una nueva ley para el retiro de los magistrados, motivo por el cual se hizo la presentación del amparo.

Fuentes de la Anses confirmaron a este diario que desde junio el expediente jubilatorio de Pisa se encuentra paralizado. “Ahora que hay un (pedido de) amparo no creo que se mueva, salvo que judicialmente lo ordenen”, agregaron las fuentes consultadas.

El juez Pisa está acusado de no haber actuado con perspectiva de género en una causa de 2016 por desobediencia judicial contra Mauricio Parada Parejas, quien asesinó a Tacacho el 30 de octubre de 2020.