Ley contra delitos de género a través de internet: fuerte repercusión

Silvina Luna, 2011

“Quería desaparecer, que me tragara la tierra”

La modelo y panelista habló la semana pasada en el programa PH de Telefé sobre el video íntimo que grabó junto a su novio en unos viñedos de Estados Unidos y se viralizó en 2011. “Justo me había ido de viaje y no volví por un tiempo. Me sentía expuesta, avergonzada a pesar de que yo no había participado en su difusión. Es fuerte que todos opinen, hagan chistes”, dijo y recordó que mediante abogados investigaron que el video estaba en la computadora de su ex novio quien luego la vendió y, al parecer, la persona que la compró lo recuperó del disco rígido.

Luna aseguró que el tema está superado. “Ya caducó. Hoy ya me río. Siempre hay terapia para esto y para todo pero el humor salva y después de un tiempo lo pude ver desde ese lugar. A veces me etiquetan en Instagram cuando visitan un viñedo y ya me río”, dijo.

Olimpia Coral Melo: “ojalá fuéramos feministas sin que nos haya tenido que pasar algo malo”

Florencia Peña, 2012

“Lo mío fue un hackeo”

En junio de este año, la actriz y conductora recordó en su programa, Flor de Equipo (Telefé) después de que el periodista Mauro Szeta presentara la noticia de una condena a cinco años de cárcel a Patricio Pioli, un tatuador acusado de extorsión, después de viralizar un video íntimo de su ex pareja. “Lo mío no fue una porno venganza, fue un hackeo”, dijo Flor visiblemente emocionada: “Me sentí acusada y denigrada como mujer”. Peña repasó lo que sucedió en diciembre de 2012 cuando un experto en cibernética accedió a un video íntimo que ella había filmado con su marido, el músico Mariano Otero, y lo publicara en redes sociales. “Estoy escuchado y la verdad que me genera mucha emoción, porque yo padecí muchísimo cuando se filtró mi contenido íntimo. No sentí lo que hoy por suerte pueden sentir algunas mujeres. Hoy hay una mirada distinta sobre eso”, agregó la conductora. “Sentí como que tenía que pedir disculpas por haber hecho eso en mi intimidad. Todavía estoy con cinco juicios esperando una resolución”, detalló la actriz, madre de Tomás y Juan Otero, y de Felipe, fruto de su relación con el abogado salteño Ramiro Ponce de León. “Esto me genera revivir cosas que me hicieron mucho daño y a mi familia. Pero, por otro lado, el avance de las leyes y de los derechos de las mujeres hacen ver que este tipo de delitos… Porque para nosotros es para siempre... Alguien me pone el video en las redes y tengo que denunciar links. Es muy importante sentirnos resguardadas en este punto”, finalizó.

Tiziana Cantone, 2015

Violencia digital en Italia y suicidio

El 15 de septiembre de 2016 la televisión italiana transmitió en vivo el funeral de la joven Tiziana Cantone quien se había suicidado en el sótano de su casa. Un año antes Tiziana envió un video de contenido sexual a su exnovio, con ella como protagonista. También se lo envió a otras tres personas, quienes lo publicaron en las redes. El video llegó a sitios pornográficos y fue visto por más de un millón de personas y la joven se convirtió en objeto de burlas e insultos. Una de las frases que decía en él se convirtió en “latiguillo” en su ciudad natal, Nápoles.

Tiziana buscó durante varios meses respuesta en la Justicia y obtuvo sentencia favorable a su favor cuando se ordenó suprimir todos sus videos, así como los comentarios que los usuarios habían escrito en la Red sobre ella. Sin embargo ella no paraba de llorar, tenía ataques de pánico, no quería salir a la calle y dejó de hacer sus actividades. Finalmente se suicidó alojando en la sociedad la polémica sobre la violencia digital.

Violencia digital en la rioja: cinco años de prisión efectiva para Patricio Pioli, una condena ejemplar en Argentina

En junio de este año, el Tribunal de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de La Rioja dio a conocer el veredicto contra Patricio Pioli, quien estaba acusado de viralizar un video sexual de su novia. Con una condena de cinco años de prisión efectiva, se convirtió en el primer condenado por un delito de violencia digital en el país luego de que publicara un video íntimo de su ex pareja, Paula Sánchez Frega.

“Ha sido un esfuerzo de años, para Paula ha sido muy empinado atravesar este proceso, no ha sido fácil, con reiteradas declaraciones. Hemos podido sobreponernos a estas cuestiones. Esta sentencia es justa y es lo que corresponde”, señaló a Infobae el abogado querellante Sebastián Andrada tras el veredicto. El tatuador también deberá pagar los honorarios de Andrada de acuerdo a la sentencia, poco más de $129.000.