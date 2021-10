Alberto Fernández tras la reunión con Kristalina Georgieva: "Negociar con firmeza es recuperar soberanía"

El presidenta de la Nación, Alberto Fernández, se refirió a la reunión que mantuvo esta tarde con la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y afirmó que "negociar con firmeza" es "recuperar soberanía".

"Buen encuentro con la directora gerente del FMI para avanzar en negociaciones que nos permitan salir del lugar social y económicamente insostenible en donde el gobierno que me precedió dejó a nuestra amada Argentina", dijo Fernández en su cuenta de Twitter.

La titular del FMI dijo que tuvo “un buena reunión” con el Presidente

El encuentro se prolongó por una hora y media, y participaron también el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.

"Negociar con firmeza es recuperar soberanía", agregó el jefe del Estado.

Se trata del segundo encuentro en seis meses entre Fernández y Georgieva, y es de fundamental importancia para el objetivo de conseguir una reducción de la sobretasa que paga el país por haber recibido un préstamo que superó el porcentaje de participación que tiene la Argentina en el Fondo Monetario, y que representa cerca de mil millones de dólares adicionales por año.

En el Gobierno aseguran que el tema de la sobretasa en el G20 está bien encaminado y consideran que, si el mundo desarrollado pide cambio climático y sostenibilidad, "todo eso cuesta" y por eso es necesario que, a cambio de los esfuerzos de los países para adecuarse, se bajen los costos del crédito.

El objetivo del Gobierno nacional es avanzar en la definición de un acuerdo que permita extender plazos para evitar pagar U$S 19.000 millones en 2022, y otros U$S 18.000 millones en 2023 y cerca de U$S 5.000 millones en 2024, según el programa del gobierno de Cambiemos.

Hasta el momento, las fuentes oficiales contabilizan un apoyo de 62% de los accionistas en el FMI, 13 puntos debajo de lo necesario para que se apruebe la reducción de la sobretasa desde 3,05% a 1,05% que espera la gestión de Fernández.