La tuvieron siete años en negro en una panadería y deberán pagarle una indemnización de $57 millones
La trabajadora realizaba tareas de atención al público y limpieza en un comercio de General Rodríguez. La empleadora negó que existiera una relación laboral, pero la Justicia reconoció el vínculo a partir de testimonios y otras pruebas.
Resumen para apurados
- Un tribunal de Moreno condenó a una panadería de General Rodríguez a pagar $57 millones a una empleada por mantenerla siete años sin registrar y con salarios reducidos.
- La mujer trabajó de 2012 a 2019 en tareas de atención y limpieza. Testimonios confirmaron el vínculo laboral pese a que la dueña lo negó y carecía de registros oficiales.
- El fallo reafirma las severas consecuencias económicas de la informalidad laboral y ratifica el valor de las pruebas testimoniales cuando los comercios ocultan documentación.
Una panadería del partido bonaerense de General Rodríguez deberá pagar una indemnización de $57.142.582 a una empleada que trabajó durante siete años sin estar registrada. La trabajadora realizaba tareas de atención al público y limpieza, pero cobraba menos de la mitad del salario que le correspondía por su jornada laboral.
La sentencia fue dictada por un tribunal laboral del partido de Moreno y se conoció el 5 de noviembre de 2026. Los jueces Beatriz Alicia Maffia, Claudia Nora Maestri y Javier Eduardo Ribó consideraron acreditada la existencia de una relación laboral entre las partes, pese a que la empleadora había negado ese vínculo.
Siete años de trabajo sin registrar en una panadería
Según la reconstrucción judicial, la empleada trabajó en el establecimiento desde noviembre de 2012 hasta 2019. Durante ese período realizó distintas tareas, entre ellas la atención al público y la limpieza del local, sin que la relación laboral fuera registrada.
Uno de los elementos considerados por el tribunal fue la diferencia entre el salario que percibía y el que le correspondía por su categoría. En junio de 2019, la trabajadora cobraba $12.000 mensuales, mientras que la remuneración correspondiente a su puesto ascendía a $30.605,44, incluidos el sueldo básico y los adicionales.
La falta de registración también dificultó la reconstrucción de las condiciones laborales, ya que la empleadora no contaba con libros ni documentación que acreditaran los datos de la trabajadora.
Los testimonios que permitieron acreditar la relación laboral
Durante el proceso, la demandada negó que hubiera existido una relación de trabajo con la mujer. Sin embargo, los testimonios incorporados al expediente contradijeron esa versión.
Los testigos identificaron a la empleadora como la persona que estaba al frente de la panadería, contrataba al personal, impartía instrucciones y pagaba los salarios.
El tribunal también tuvo en cuenta que la demandada no se presentó a una instancia de declaración, pese a haber sido debidamente notificada.
A partir de esas pruebas, los magistrados consideraron acreditado el vínculo laboral y entendieron que la negativa de la empleadora frente al reclamo constituía un incumplimiento grave. En consecuencia, dieron por justificado el despido indirecto dispuesto por la trabajadora.
No obstante, los jueces rechazaron el reclamo independiente por diferencias salariales, debido a que la demandante no había presentado un cálculo detallado de ese concepto.
Cómo se calculó la indemnización de $57 millones
El capital histórico reconocido en la sentencia fue de $1.242.655,13. Al actualizar esa suma mediante la aplicación de la tasa pasiva, el resultado ascendió a $34.589.349.
Sin embargo, los magistrados consideraron que ese importe no alcanzaba el mínimo establecido por el criterio legal aplicado al expediente.
Por ese motivo, fijaron la indemnización en $57.142.582, con valores calculados al 5 de noviembre de 2026.
La resolución también rechazó un planteo de inconstitucionalidad contra el artículo 55 de la Ley 27.802.
El fallo vuelve a poner en discusión las consecuencias económicas de mantener trabajadores sin registrar y la importancia de las pruebas testimoniales cuando no existe documentación laboral que permita acreditar formalmente la relación entre empleados y empleadores.