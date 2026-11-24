Ford paralizará durante dos meses su planta en por la caída de la demanda de la Ranger
La automotriz suspenderá la producción entre el 4 de diciembre y el 1 de febrero. La acumulación de unidades sin vender, el retroceso de las exportaciones y los altos costos productivos obligaron a reducir el ritmo de fabricación. También crece la preocupación por el impacto sobre los proveedores autopartistas.
Resumen para apurados
- Ford paralizará su planta de Pacheco entre diciembre y febrero por la acumulación de stock y la caída de ventas locales y externas de la Ranger.
- La automotriz ya recortó su fabricación diaria de 380 a 315 unidades y busca abaratar costos sustituyendo piezas nacionales por opciones importadas de China.
- La medida alerta a los autopartistas locales por posibles recortes de contratos, mientras Ford evalúa la viabilidad económica de futuras inversiones frente a sus competidores.
La automotriz Ford frenará durante ocho semanas la actividad de su planta de General Pacheco, en la provincia de Buenos Aires, donde fabrica exclusivamente la pick-up Ranger. La decisión responde a la caída de la demanda, la acumulación de vehículos sin vender y las dificultades para sostener el ritmo de producción.
Según informó el medio Data Gremial, la compañía comunicó a sus proveedores un esquema de actividad reducida que contempla un período de vacaciones y la paralización de la fábrica entre el 4 de diciembre de 2026 y el 1 de febrero de 2027.
La medida se produce después de que Ford redujera su producción diaria. La planta pasó de fabricar alrededor de 380 unidades a unas 315 desde octubre, en un contexto marcado por la debilidad del mercado interno y una menor dinámica de las exportaciones.
El escenario genera preocupación en la industria automotriz y, especialmente, entre los proveedores nacionales de autopartes, que dependen de los niveles de producción de las terminales.
Por qué Ford detendrá la producción de la Ranger en Pacheco
La acumulación de stock y la menor demanda de la Ranger aparecen entre los principales motivos de la decisión. La automotriz necesita ajustar sus inventarios ante las dificultades para colocar las unidades producidas tanto en el mercado local como en el exterior.
A este panorama se suman los problemas de competitividad y la presión de los costos industriales. La situación representa un desafío para una terminal que había sido considerada uno de los casos más sólidos del sector automotor argentino.
La planta de General Pacheco tiene un papel estratégico para Ford en Sudamérica. Tras el cierre de sus operaciones fabriles en Brasil, la compañía concentró su producción regional en Argentina, donde actualmente fabrica un solo modelo: la Ranger.
De esta manera, cualquier variación en la demanda de la pick-up repercute directamente sobre el funcionamiento de la planta y su cadena de proveedores.
La competencia de Toyota y Volkswagen presiona sobre la Ranger
Ford también enfrenta un escenario de mayor competencia en el segmento de las pick-ups medianas.
Toyota prepara una actualización de la Hilux, mientras que Volkswagen trabaja en una nueva generación de Amarok con importantes cambios tecnológicos. A esto se suma el crecimiento de los vehículos importados, que amplía la oferta y presiona sobre los precios.
En ese contexto, también existen interrogantes sobre el futuro restyling de la Ranger. Según fuentes del sector citadas por Data Gremial, el principal obstáculo para avanzar con el proyecto no sería técnico, sino económico.
La inversión necesaria para actualizar el modelo debería amortizarse en un plazo estimado de cuatro o cinco años. Sin embargo, los márgenes actuales del negocio no garantizarían recuperar ese desembolso.
Para Ford, la decisión implica un dilema: invertir para mantener la competitividad de la Ranger o postergar los cambios ante un mercado que ofrece menores garantías de rentabilidad.
Ford busca reducir costos con más autopartes importadas de China
Otro de los cambios que analiza la automotriz está relacionado con su cadena de abastecimiento. La compañía busca reducir los costos de fabricación mediante una mayor participación de autopartes importadas desde Asia, particularmente desde China.
El presidente de Ford Argentina, Martín Galdeano, ya había señalado que en algunos casos resulta más caro comprar una pieza fabricada cerca de la planta de Pacheco que importarla desde China.
La estrategia contempla revisar distintos componentes de la Ranger y reemplazar algunos proveedores por alternativas internacionales más económicas.
Según el artículo de Data Gremial, una pieza que anteriormente llegaba desde Estados Unidos comenzó a ser reemplazada por una alternativa china. También se analizan compras a fabricantes instalados en Tailandia, donde igualmente se produce la pick-up.
Las diferencias de precios explican parte de esta estrategia. De acuerdo con fuentes del sector autopartista citadas en el informe, mientras una pieza de fabricación local superaba los 35 dólares por unidad, una alternativa equivalente importada desde China costaba alrededor de 17 dólares.
La búsqueda de menores costos puede mejorar la competitividad de la terminal, pero también plantea interrogantes sobre el futuro de los fabricantes argentinos de autopartes.
La industria autopartista teme nuevos recortes de proveedores
La situación de Ford tiene un antecedente cercano en Volkswagen. Durante el desarrollo de la nueva Amarok, realizado en asociación con la automotriz china SAIC bajo el denominado Proyecto Patagonia, la cantidad de proveedores locales se redujo de 43 a 16 respecto de la generación actual.
La incorporación de componentes asiáticos fue considerada una condición necesaria para garantizar la continuidad del proyecto industrial.
Este proceso vuelve a poner en discusión el lugar de los proveedores nacionales dentro de las estrategias de las terminales automotrices y el impacto que puede tener el ingreso de piezas importadas sobre la producción local.
A las dificultades internas también se suma la depreciación del real brasileño, que encarece los productos argentinos en uno de los principales mercados de exportación de las automotrices radicadas en el país.
Para Ford, Toyota y Volkswagen, mantener los volúmenes de ventas hacia Brasil resulta fundamental para sostener niveles de producción rentables.
La paralización de la planta de Pacheco durante ocho semanas expone las dificultades que atraviesa la industria automotriz argentina. La caída de la demanda de la Ranger, los costos productivos y la mayor competencia internacional vuelven a encender las alarmas sobre el nivel de actividad de las terminales y el futuro de sus proveedores nacionales.