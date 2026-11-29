El 72% de los trabajadores argentinos no gana lo suficiente para cubrir la Canasta Básica Total
Un informe de la UBA advirtió que siete de cada diez personas ocupadas perciben ingresos inferiores a los necesarios para mantener a una familia tipo. La precarización laboral, la pérdida de empleos registrados y el avance del cuentapropismo explican el deterioro.
Resumen para apurados
- Un informe de la UBA reveló que el 72% de los trabajadores en Argentina no cubre la canasta básica familiar por la caída salarial y el avance de la precarización laboral.
- Desde 2023 se perdieron 500.000 empleos formales ante el avance del cuentapropismo. La falta de cobertura alcanza al 89% de informales y al 59% de asalariados registrados.
- El estudio advierte que tener empleo ya no garantiza salir de la pobreza, consolidando una desalarización pauperizada y un mayor endeudamiento estructural de los hogares.
Tener trabajo ya no garantiza escapar de la pobreza en Argentina. El 72% de los trabajadores del país percibe ingresos inferiores al valor de la Canasta Básica Total (CBT), según un informe del Instituto de Investigaciones Gino Germani, dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El estudio analizó la situación del mercado laboral durante el segundo trimestre de 2026 y advirtió sobre el avance de la precarización y el deterioro de los ingresos.
La investigación, titulada “Precarización laboral, endeudamiento de los hogares y pobreza: hacia una desalarización pauperizada”, tomó como referencia una canasta de aproximadamente $1.500.000 mensuales para una familia tipo, integrada por dos adultos y dos niños. El relevamiento concluyó que la insuficiencia de ingresos alcanza tanto a los trabajadores informales como a una parte importante de quienes tienen empleo registrado.
La mayoría de los trabajadores informales no cubre la canasta básica
Entre los asalariados no registrados, el 89% percibe ingresos inferiores al valor de la CBT. Los ingresos promedio de este segmento muestran las dificultades para cubrir los gastos familiares: rondan los $762.000 en la construcción, $729.000 en el comercio y $682.000 en los servicios de alojamiento y comidas.
La situación también afecta a los trabajadores independientes. El 85% de los cuentapropistas de baja calificación no alcanza el ingreso necesario para cubrir la canasta básica, mientras que entre los trabajadores por cuenta propia de alta calificación la proporción llega al 63%.
Incluso dentro del empleo registrado, la insuficiencia salarial tiene una incidencia significativa: el 59% de los asalariados formales no logra cubrir el valor de la canasta con sus ingresos laborales. Entre los patrones precarios, el porcentaje asciende al 61%.
El único segmento en el que la mayoría supera ese umbral es el de los patrones formales: allí, el 17% queda por debajo de la CBT.
Servicio doméstico, construcción y comercio, entre los sectores más afectados
El informe de la UBA también identificó diferencias según la actividad económica. El servicio doméstico encabeza los sectores con mayor proporción de trabajadores que no alcanzan a cubrir la canasta básica, con el 98%.
Le siguen los servicios de alojamiento y comidas y la construcción, ambos con el 86%; el comercio, con el 80%; y la industria manufacturera, con el 73%.
En conjunto, estas actividades concentran el 43,5% de las personas ocupadas del país. En contraste, sectores como la intermediación financiera, el agro, la minería y la energía registraron un crecimiento del 6,4% entre 2025 y 2026, aunque representan apenas el 3,5% del total de trabajadores.
Se perdieron casi 500.000 empleos registrados desde 2023
Otro de los aspectos centrales del relevamiento es el cambio en la composición del mercado laboral. Entre el tercer trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026, la cantidad total de personas ocupadas aumentó en 163.731.
Sin embargo, durante ese mismo período se perdieron 498.645 puestos de trabajo asalariados registrados. El crecimiento del empleo estuvo impulsado principalmente por el cuentapropismo de baja calificación, que incorporó 431.698 trabajadores, y el de alta calificación, con 141.130 nuevos ocupados. También se sumaron 42.061 asalariados informales.
De acuerdo con el estudio, el 76% de los nuevos puestos de trabajo generados desde 2023 corresponde a empleos precarios. Como consecuencia, los asalariados formales pasaron a representar el 44% del total de ocupados, la proporción más baja desde el inicio de la serie estadística, en 2016.
Más de 867.000 personas ingresaron a la pobreza en un año
El documento también examinó la evolución de la pobreza a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026, alrededor de 3,1 millones de personas ingresaron a la pobreza en los principales aglomerados urbanos, mientras que 2,3 millones lograron salir de esa situación. El saldo fue de aproximadamente 867.000 nuevos pobres.
El deterioro del mercado laboral explicó el 80,1% de los ingresos a la pobreza. La pérdida del empleo representó el 37,5% de los casos, mientras que la caída de los ingresos de quienes conservaron sus puestos explicó otro 40,5%.
Dentro de este último grupo, la reducción del salario real por hora representó el 23,1% y la disminución de las jornadas laborales, el 17,4%.
Por último, la caída de los ingresos no laborales, como jubilaciones y prestaciones de asistencia social, explicó el 12,2% de los casos analizados.
Los resultados muestran que el problema de la pobreza no está limitado a quienes perdieron su empleo: también alcanza a una proporción mayoritaria de trabajadores que, aun teniendo una ocupación, no consiguen generar ingresos suficientes para cubrir los gastos básicos de sus hogares.