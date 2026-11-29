Tener trabajo ya no garantiza escapar de la pobreza en Argentina. El 72% de los trabajadores del país percibe ingresos inferiores al valor de la Canasta Básica Total (CBT), según un informe del Instituto de Investigaciones Gino Germani, dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El estudio analizó la situación del mercado laboral durante el segundo trimestre de 2026 y advirtió sobre el avance de la precarización y el deterioro de los ingresos.