Resumen para apurados
- Argentina registrará esta semana un marcado cambio de tiempo por el ingreso de tormentas que desplazarán al calor extremo, provocando un fuerte descenso térmico desde el miércoles.
- Tras días sofocantes con picos de 38 °C en el centro y norte, un frente de lluvias avanzará entre lunes y martes sobre Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y el Litoral.
- El alivio traerá mínimas bajo 10 °C el jueves y condicionará la siembra agrícola, mientras que el calor comenzará a regresar a la Patagonia hacia el fin de semana.
El calor intenso continuará durante el domingo en sectores del centro y norte del país, con temperaturas que podrían acercarse a los 38° en el sur de La Pampa y el sudoeste bonaerense. Mientras algunas provincias volverán a registrar jornadas sofocantes, también se esperan chaparrones y tormentas aisladas, con una distribución irregular de las precipitaciones.
A lo largo de la semana, el panorama meteorológico cambiará progresivamente: las lluvias ganarán cobertura entre el lunes y el martes, mientras que desde el miércoles comenzará a sentirse un descenso de temperatura en la región pampeana. Hacia el viernes, el calor volverá a avanzar sobre sectores del norte de la Patagonia.
Dónde se esperan temperaturas de hasta 38° este domingo
El domingo, el ambiente caluroso persistirá desde el sur de La Pampa hasta el sudoeste de Buenos Aires, donde las máximas podrían rondar los 38 °C. El ascenso térmico también se hará sentir en Santiago del Estero y el oeste de Chaco, mientras que en algunos sectores del norte de Salta podrían repetirse los chaparrones.
Las altas temperaturas favorecen el desarrollo de precipitaciones cuando el aire caliente asciende y encuentra suficiente humedad. En esas condiciones, las nubes pueden crecer verticalmente y desencadenar chaparrones o tormentas, aunque no necesariamente de manera uniforme: las lluvias pueden concentrarse en un sector y dejar zonas cercanas sin precipitaciones.
Por eso, el domingo habrá que prestar atención a la evolución de las tormentas en el sur pampeano y el sudoeste bonaerense, donde el calor y la posibilidad de precipitaciones convivirán durante la jornada.
El lunes y el martes: el calor persiste en el norte y las lluvias se extienden
El lunes comenzará a moderarse el calor en el sur de Buenos Aires, aunque todavía se mantendrán temperaturas elevadas en otras regiones. Santiago del Estero podría atravesar una de las jornadas más calurosas del período, con máximas cercanas a los 37 °C en parte de la provincia.
La Pampa también conservará algunos focos de calor intenso, pero al mismo tiempo se prevé el desarrollo de chaparrones y tormentas que podrían extenderse desde el sur de Cuyo hasta el sudoeste bonaerense.
El martes, en cambio, las precipitaciones abarcarán una mayor superficie. Se pronostican lluvias en sectores de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, además de provincias del norte argentino. En partes de Formosa podrían acumularse entre 10 y 20 milímetros, mientras que en sectores de Chaco los registros podrían alcanzar entre 20 y 40 milímetros.
En el sur de la región pampeana comenzarán a descender las temperaturas máximas, aunque el norte de Formosa todavía podría superar los 33 °C.
Qué impacto pueden tener las lluvias en las tareas del campo
El martes podría concentrar buena parte de las precipitaciones semanales en el este de la región pampeana. Sin embargo, la distribución de las tormentas será un factor clave para las actividades agrícolas, ya que los acumulados pueden variar considerablemente entre zonas cercanas.
Las lluvias podrían interrumpir temporalmente las tareas de siembra en algunos lotes, mientras que en otros las precipitaciones serían escasas. Por eso, después de varios días de temperaturas elevadas, será importante evaluar la humedad del suelo y la profundidad a la que llegó el agua antes de retomar los trabajos.
El miércoles y el jueves llega el alivio térmico a la región pampeana
El miércoles marcará un cambio importante respecto de las temperaturas registradas durante el fin de semana. En buena parte de La Pampa y el interior bonaerense, las máximas se ubicarán entre los 20 °C y los 25 °C.
En el centro y este de La Pampa, el descenso podría superar los 10 °C en comparación con las temperaturas del sábado. Mientras tanto, las lluvias comenzarán a retirarse de la llanura central y tenderán a concentrarse en el oeste y en el norte del país.
El jueves, el descenso también se notará durante las primeras horas del día. En el centro y sur de Buenos Aires, las mínimas podrían ubicarse por debajo de los 10 °C, mientras que durante la tarde se mantendrán condiciones templadas en gran parte de la provincia.
El alivio térmico también alcanzará al noreste argentino, con máximas más moderadas en Chaco y Corrientes. En tanto, Salta y Jujuy podrían continuar registrando chaparrones con mayor continuidad.
Cómo estará el tiempo el viernes: vuelve el calor en la Patagonia
Hacia el viernes, las temperaturas comenzarán a subir nuevamente en el norte de la Patagonia. En sectores de Río Negro, las máximas podrían superar los 33 °C, mientras que el este bonaerense mantendrá valores más moderados.
En el noroeste argentino, en tanto, todavía podrían registrarse nuevas precipitaciones, especialmente en aquellas zonas donde los chaparrones se hayan repetido durante los días anteriores.