Cómo impactará El Niño en el NOA durante el verano 2027: calor extremo, sequía y tormentas
El verano 2026-2027 podría traer un escenario climático particular al norte argentino. El fenómeno de El Niño anticipa cambios en las temperaturas y las lluvias, pero hay una región que podría experimentar condiciones muy diferentes a las del resto del país.
Resumen para apurados
- El fenómeno El Niño generará calor extremo y déficit de lluvias en el NOA durante el verano 2026-2027, debido al fortalecimiento de anomalías climáticas en el Pacífico.
- Se prevén marcas térmicas de hasta 45°C y tormentas severas puntuales en zonas serranas, a diferencia del Litoral, donde el evento suele provocar precipitaciones abundantes.
- Según la NOAA, el evento mantendrá su intensidad hasta el otoño de 2027, por lo que las autoridades deberán vigilar riesgos de crecidas repentinas y estrés hídrico regional.
El fenómeno de El Niño podría marcar el comportamiento del clima durante el verano 2026-2027 en el Noroeste Argentino (NOA), con temperaturas superiores a las habituales, olas de calor persistentes y una tendencia a precipitaciones por debajo de los valores normales en buena parte de la región. Las proyecciones anticipan un escenario con diferencias entre las zonas llanas, las áreas serranas y los sectores cordilleranos.
Mientras el Litoral y otras regiones del centro del país podrían atravesar un período con lluvias abundantes, el panorama para Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero presenta otros desafíos climáticos. El calor intenso, la posibilidad de períodos secos y la aparición de tormentas localizadas podrían combinarse durante los próximos meses.
El Niño en el NOA: qué temperaturas se esperan para el verano
Uno de los rasgos más destacados del pronóstico estacional para el NOA será el predominio de temperaturas por encima de los valores habituales. Las previsiones apuntan a un verano con episodios de calor intenso y olas de calor que podrían prolongarse durante varios días.
En los sectores llanos y hacia el este de la región, especialmente en el chaco salteño, Tucumán y Santiago del Estero, las máximas podrían superar con frecuencia los 35°C y alcanzar, en algunos períodos, valores de entre 40°C y 45°C.
Las áreas serranas y cordilleranas, en cambio, podrían presentar mayor variabilidad térmica debido al ingreso ocasional de frentes fríos, que modificarían las condiciones durante algunos días.
El escenario previsto anticipa una temporada marcada por temperaturas elevadas, aunque la intensidad y la duración de los episodios de calor podrían variar según la ubicación geográfica y la evolución de los sistemas meteorológicos.
Cómo serán las lluvias de El Niño en Salta, Jujuy y el resto del NOA
A diferencia de otras regiones del país donde El Niño podría favorecer un mayor volumen de precipitaciones, los pronósticos estacionales para buena parte del NOA indican una tendencia a lluvias por debajo de la media.
El oeste de la región aparece entre las zonas con mayores señales de déficit hídrico, de acuerdo con las proyecciones climáticas. Sin embargo, un escenario con menores precipitaciones promedio no significa que no puedan registrarse tormentas intensas.
El informe agroclimático de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires advierte sobre la posibilidad de episodios de tormentas fuertes en sectores del sur y este del NOA, con acumulados que podrían superar los 100 milímetros en períodos cortos, especialmente después de jornadas con temperaturas elevadas.
Esta combinación de calor, períodos secos y precipitaciones concentradas podría generar un comportamiento irregular de las lluvias durante el verano.
El riesgo de tormentas repentinas y crecidas en zonas de montaña
En el oeste del NOA, las proyecciones climáticas muestran señales menos desfavorables en cuanto a lluvias persistentes, en comparación con otras regiones del país, como el Litoral o las sierras de Córdoba.
No obstante, las condiciones estivales mantienen la posibilidad de tormentas repentinas, especialmente en áreas de montaña. Estos fenómenos pueden provocar crecidas rápidas de ríos, arroyos y cursos de agua, incluso cuando el promedio estacional de precipitaciones sea inferior al habitual.
Por eso, la tendencia a un verano más seco en algunas zonas del NOA no elimina los riesgos asociados a eventos meteorológicos intensos y localizados.
Cuánto tiempo durará El Niño durante el verano 2026-2027
Las proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) señalan una alta probabilidad de que El Niño se mantenga en niveles fuertes o muy fuertes durante el trimestre enero-febrero-marzo de 2027.
Según los pronósticos mencionados, el fenómeno podría comenzar a debilitarse hacia el otoño, después de atravesar buena parte del período estival con una intensidad elevada.
De confirmarse estas tendencias, el verano en el Noroeste Argentino podría estar marcado por temperaturas extremas, períodos con escasez de lluvias y tormentas intensas de carácter localizado, en un escenario que requerirá seguimiento de las actualizaciones meteorológicas y climáticas.