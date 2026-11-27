El fenómeno de El Niño podría marcar el comportamiento del clima durante el verano 2026-2027 en el Noroeste Argentino (NOA), con temperaturas superiores a las habituales, olas de calor persistentes y una tendencia a precipitaciones por debajo de los valores normales en buena parte de la región. Las proyecciones anticipan un escenario con diferencias entre las zonas llanas, las áreas serranas y los sectores cordilleranos.