Alerta por calor sofocante: ¿qué provincias tendrán temperaturas extremas esta semana?
Una semana con fenómenos que podrían sorprender a varias regiones del país: el pronóstico anticipa cambios importantes en las condiciones del tiempo, con temperaturas extremas, lluvias abundantes y fuertes ráfagas. ¿Cuáles serán las provincias más afectadas y qué se espera para los próximos días?
Resumen para apurados
- Rige alerta esta semana en el norte, Cuyo y Patagonia por calor superior a 40°, temporales y ráfagas de 100 km/h, causados por el avance de frentes meteorológicos inestables.
- Un frente estacionario aporta aire húmedo a Salta, Formosa y Misiones con lluvias de más de 100 mm, mientras que la presión genera vendavales patagónicos e inestabilidad en Cuyo.
- El tiempo mejorará en el norte tras el paso frontal, pero persistirá el viento en el sur y podrían registrarse nevadas atípicas en Ushuaia a mitad de semana.
El norte argentino tendrá una semana marcada por el calor intenso, la elevada humedad y las tormentas. En el este de Salta y en Formosa, la sensación térmica podría superar los 40°, mientras que en Misiones se esperan precipitaciones abundantes, con acumulados que podrían superar los 100 milímetros en pocas horas en algunos sectores.
La inestabilidad también alcanzará a otras regiones del país. San Luis y Mendoza tendrán tormentas durante la primera mitad de la semana, mientras que en la Patagonia se esperan fuertes ráfagas de viento, especialmente en Santa Cruz y Chubut. En Ushuaia, además, podrían registrarse nevadas durante las primeras horas del miércoles, según el pronóstico del sitio Meteored.
Salta, Formosa y Misiones: calor sofocante y tormentas intensas
El norte argentino comenzará la semana bajo la influencia de un frente estacionario que favorecerá la presencia de aire muy húmedo sobre la frontera con Paraguay. Esta situación provocará condiciones de calor intenso, especialmente en el este de Salta y en Formosa, donde la sensación térmica podría superar los 40°.
En esas provincias, los elevados puntos de rocío darán lugar a un ambiente muy pesado y también aportarán humedad para el desarrollo de tormentas cerca del frente.
En Misiones, la atención estará puesta en las lluvias. Desde este lunes podrían formarse tormentas localmente intensas en el norte provincial, en sectores como Montecarlo, Eldorado, las Cataratas del Iguazú y Bernardo de Irigoyen.
El período de mayor actividad se espera entre el martes y el miércoles. Durante esas jornadas podrían registrarse tormentas con ráfagas muy fuertes y precipitaciones superiores a los 100 milímetros en pocas horas en algunos puntos.
En Formosa también se prevén tormentas intensas entre el lunes y el miércoles. Luego, el desplazamiento del frente hacia el norte favorecerá una mejora de las condiciones meteorológicas. En Misiones, en cambio, la inestabilidad podría prolongarse durante buena parte de la semana.
San Luis y Mendoza también tendrán tormentas
Las provincias de Cuyo tampoco quedarán al margen de la inestabilidad. San Luis presenta la mayor probabilidad de tormentas durante este lunes, mientras que en el resto de la región se esperan fenómenos más aislados.
Para el martes, la atención estará puesta en Mendoza, donde podrían desarrollarse nuevas tormentas. El miércoles, las precipitaciones podrían regresar a distintos sectores de Cuyo, incluido el territorio puntano.
Patagonia: ráfagas de hasta 100 km/h en algunas zonas
El paso de distintos frentes meteorológicos generará diferencias de presión que impulsarán vientos intensos en la Patagonia. Se esperan vientos del oeste en Santa Cruz y del sudoeste en Chubut, Río Negro y Neuquén.
Las ráfagas podrían acercarse a los 100 kilómetros por hora en el norte de Santa Cruz y en sectores de Chubut. También se prevén períodos de viento fuerte en el sur de Río Negro.
En el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, las mayores intensidades se sentirán durante la tarde y la noche de este lunes, aunque serían menores que las previstas para Chubut. Hacia el miércoles y el jueves, el viento perderá fuerza en el valle y en el norte neuquino.
En el centro y sur de la Patagonia, por el contrario, las condiciones ventosas podrían mantenerse durante toda la semana, aunque con algunas disminuciones temporarias.
Cómo estará el tiempo en Bariloche, Río Gallegos y Ushuaia
En San Carlos de Bariloche se esperan jornadas frescas para esta época del año durante el lunes y el martes, con temperaturas máximas cercanas a los 13°. El miércoles comenzará a sentirse un ascenso térmico y, para el jueves y el viernes, las máximas podrían aproximarse a los 25°.
En Río Gallegos continuará el viento, con temperaturas máximas que no superarían los 13°. En Río Grande, las condiciones ventosas podrían extenderse hasta el miércoles o el jueves, mientras que las temperaturas subirían hacia el fin de semana, con máximas estimadas de entre 22° y 23°.
Ushuaia tendrá un panorama diferente. Este lunes se espera nubosidad variable, algunos chaparrones y temperaturas de entre 8° y 11°. El martes aumentará la probabilidad de lluvias y, durante las primeras horas del miércoles, podrían producirse nevadas en la ciudad.
Para esa tarde se prevé una máxima de apenas 6°, con nuevas probabilidades de precipitaciones. Además, el viento ganará intensidad desde la tarde del martes y podría mantenerse fuerte hasta el jueves, con posibilidad de persistir durante el viernes.