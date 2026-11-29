Las Fuerzas Armadas de Ucrania, que defienden al país de la agresión a gran escala ordenada por el régimen de Rusia en febrero de 2022, lanzó la madrugada del domingo más de 1.000 drones contra territorio ruso y alcanzó, según los canales de Telegram que siguen el curso del conflicto, una planta química que suministra combustible para misiles tácticos y balísticos.