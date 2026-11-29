La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará en diciembre de 2026 más de $1.300.000 a determinadas madres titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El monto surge de la combinación de la asignación mensual, la Tarjeta Alimentar y el dinero acumulado por la retención de la Libreta correspondiente al año anterior.