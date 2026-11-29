Resumen para apurados
- En diciembre, Anses pagará más de $1.300.000 en Argentina a madres con tres hijos de la AUH por la suma del haber mensual, la Tarjeta Alimentar y la Libreta retenida.
- El cobro incluye un aumento del 2,2% y la devolución del 20% acumulado de 2025 para quienes presentaron la Libreta sanitaria y escolar en octubre ante el organismo.
- El refuerzo representa un alivio para fin de año, mientras el Estado implementa cruces automáticos de datos para simplificar la acreditación de requisitos sociales.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará en diciembre de 2026 más de $1.300.000 a determinadas madres titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El monto surge de la combinación de la asignación mensual, la Tarjeta Alimentar y el dinero acumulado por la retención de la Libreta correspondiente al año anterior.
El ingreso final dependerá de la cantidad de hijos a cargo, de los beneficios que perciba cada familia y de si se presentó la documentación necesaria para acceder al complemento. Para quienes tienen tres hijos y reúnen las condiciones, el total estimado superará los $1.364.000.
Cuánto cobra la AUH de Anses en diciembre de 2026
Con el aumento del 2,2% previsto para diciembre, la Asignación Universal por Hijo llegará a $163.075 por menor. Sin embargo, Anses mantiene la retención del 20% del beneficio mensual, que se acumula y se paga una vez acreditados los requisitos correspondientes mediante la Libreta.
De esta manera, el monto que se deposita mensualmente será de $130.460 por hijo, mientras que el porcentaje retenido se liquida posteriormente.
En el caso de las familias que residen en la Zona 1, el valor de la asignación será superior. Con la actualización de diciembre, alcanzará los $211.998 por hijo, de los cuales se abonarán $169.598,40 cuando corresponda aplicar la retención del 20%.
Cuánto cobran las madres de la AUH, Tarjeta Alimentar y Libreta en diciembre
Las familias que reciben la AUH, la Tarjeta Alimentar y el complemento de la Libreta pueden acceder a montos que varían según la cantidad de hijos.
Los cálculos estimados para diciembre contemplan el pago mensual de la asignación con la retención aplicada, el beneficio alimentario y el acumulado de la Libreta correspondiente a 2025.
Montos para familias que no residen en la Zona 1
El dinero retenido durante 2025 asciende a $274.451,20 por hijo para quienes cobraron la AUH durante los 12 meses del año. Con la combinación de los beneficios, los ingresos estimados para diciembre son los siguientes:
- 1 hijo: $130.460 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar + $274.451,20 de Libreta. Total: $477.161,20.
- 2 hijos: $260.920 de AUH + $113.299 de Tarjeta Alimentar + $548.902,40 de Libreta. Total: $923.121,40.
- 3 hijos: $391.380 de AUH + $149.425 de Tarjeta Alimentar + $823.353,60 de Libreta. Total: $1.364.158,60.
- 4 hijos: $521.840 de AUH + $149.425 de Tarjeta Alimentar + $1.097.804,80 de Libreta. Total: $1.769.069,80.
- 5 hijos: $652.300 de AUH + $149.425 de Tarjeta Alimentar + $1.372.256 de Libreta. Total: $2.173.981.
- 6 hijos: $782.760 de AUH + $149.425 de Tarjeta Alimentar + $1.646.707,20 de Libreta. Total: $2.578.892,20.
Quiénes cobran el complemento de la Libreta AUH en diciembre
Anses dispone de un plazo aproximado de 60 días para liquidar el dinero retenido una vez que se presenta la documentación correspondiente. Por ese motivo, durante diciembre recibirán el complemento quienes hayan entregado correctamente la Libreta AUH en octubre de 2026.
Este documento permite acreditar el cumplimiento de los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de los niños y adolescentes, según corresponda.
Además, la Resolución 290/2026 estableció un mecanismo de intercambio de información para verificar de manera automática determinados requisitos sanitarios y educativos. El sistema apunta a simplificar la acreditación de las condiciones necesarias para acceder al beneficio.