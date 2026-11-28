Resumen para apurados
- Truman Capote y Contursi ganaron los clásicos centrales en el Hipódromo de Tucumán durante la jornada interprovincial tras imponerse con récord y solvencia en sus distancias.
- Truman Capote logró su cuarto triunfo seguido y récord en 1.600 metros de punta a punta, mientras que Contursi obtuvo su primera victoria local en una prueba televisada al país.
- El potrillo récord continuará su campaña deportiva en los hipódromos de Buenos Aires, mientras que estos resultados posicionan al turf tucumano en el primer plano nacional.
Truman Capote y Contursi fueron los grandes protagonistas de una jornada interprovincial en el Hipódromo de Tucumán. Uno ratificó que es el mejor potrillo de la región con una actuación contundente y un nuevo récord; el otro consiguió su primera victoria desde que llegó de Buenos Aires y demostró sus condiciones para las carreras de fondo.
Truman Capote volvió a demostrar que atraviesa un momento excepcional. El hijo de Nicholas consiguió su cuarta victoria consecutiva al imponerse por 11 cuerpos en el clásico “Jockey Club”, sobre 1.600 metros, y lo hizo estableciendo un nuevo récord para la distancia: 1’36” 3/5. Fue la tercera vez que el potrillo del stud “María Isabel” consiguió una marca récord, por lo que ahora es dueño de los registros de 1.400, 1.500 y 1.600 metros.
La superioridad del pupilo de Francisco Jiménez quedó reflejada desde la largada. José Alfredo Vizcarra lo ubicó adelante y el potrillo respondió con facilidad. Corrió de punta a punta y relegó sin apremios a Saint Nich.
“Nada de lo que hace Truman Capote me sorprende. Es un potrillo fuera de serie, bueno en serio”, sostuvo Vizcarra. El jockey explicó que prácticamente no necesitó exigirlo durante el recorrido. “Siempre vino muy fácil en la delantera. Y prácticamente no lo exigí. Solamente le junté las riendas para que no se relaje tanto, porque hasta al ingresar a la recta final venía a voluntad”, contó.
Sus propietarios resolvieron que no participará del clásico “Provincias Unidas”, en Palermo. Sin embargo, viajará a Buenos Aires para continuar allí su campaña y medirse con nuevos desafíos en “las luces”. “Este potrillo parece que tiene tres pulmones en vez de dos. Es incansable. Estoy seguro de que en Buenos Aires también brillará y no tengo dudas de que llegará a competencias de mayor distancia”, afirmó Vizcarra. Ya dejó su huella en tres distancias y ahora buscará trasladar su actualidad a escenarios de mayor exigencia.
En los 2.000 metros del clásico “Irineo Leguisamo-Copa Legislatura de Tucumán”, la atención se concentró en Contursi. El alazán de César “Rulo” Assad se impuso por tres cuerpos sobre Endor Rye y consiguió su primera victoria en Tucumán, en la carrera integró el programa oficial del Hipódromo de Palermo y fue televisada para todo el país.
Sergio Barrionuevo, encargado de conducir al defensor del stud “Don Valiente”, explicó que confiaba en las condiciones del caballo y que siguió una indicación recibida durante la semana. “Le tenía mucha confianza, porque es un gran fondista. Durante la semana había hablado con Wilson Moreira, que es el jockey que lo corría en Buenos Aires, y me dijo que lo dejara correr tranquilo, donde él se sienta cómodo. Y así hice”, reveló.
Contursi respondió con una carrera inteligente. Se mantuvo tercero hasta el poste de los 900 metros, avanzó para quedar como escolta y poco después pasó al frente. Barrionuevo decidió exigirlo una vez superados los 1.000 metros y encontró una respuesta contundente. “En los 600 finales ya lo venía ganador, porque traía muy buena acción y los que venían atrás no se arrimaban”, explicó.
El jockey recibió la posibilidad de montar a Contursi recién el martes. “No tenía ningún caballo para correr este clásico y el dueño me llamó para que lo monte. Le dije que sí, porque sabía que es un buen caballo. Y por suerte me respondió de la mejor manera”, concluyó “Morrita”.
Truman Capote y Contursi se repartieron los aplausos de una reunión que combinó grandes actuaciones, récords y una competencia con alcance nacional. El potrillo prolongó su racha y confirmó su potencial; el alazán encontró el triunfo que buscaba desde su llegada. Dos razones para que el turf tucumano vuelva a mostrarse en primer plano.