Sus propietarios resolvieron que no participará del clásico “Provincias Unidas”, en Palermo. Sin embargo, viajará a Buenos Aires para continuar allí su campaña y medirse con nuevos desafíos en “las luces”. “Este potrillo parece que tiene tres pulmones en vez de dos. Es incansable. Estoy seguro de que en Buenos Aires también brillará y no tengo dudas de que llegará a competencias de mayor distancia”, afirmó Vizcarra. Ya dejó su huella en tres distancias y ahora buscará trasladar su actualidad a escenarios de mayor exigencia.