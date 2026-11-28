En el primer turno, Las “Blancas” y San Martín igualaron 0 a 0 durante el tiempo reglamentario. En los shoot-outs, la arquera Sofía Vasile fue determinante al contener cuatro ejecuciones. Sin embargo, Natación fue más efectivo y se impuso por 2 a 1. Constanza Suárez y Agustina Bringas convirtieron para el ganador, mientras que Renata Brandán anotó para el “Santo”. Así, el equipo dirigido por la dupla de Cristian Leyes y Marcos Chávez consiguió el primer boleto a la final.