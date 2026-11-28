Resumen para apurados
- Natación y Gimnasia y Los Tarcos clasificaron a la final del Clausura de hockey femenino tras imponerse en sus semifinales en el Parque 9 de Julio.
- Las "Blancas" superaron 2-1 por penales a San Martín tras empatar 0-0, mientras que Los Tarcos venció 1-0 a Jockey Club con gol de Paloma Grandi.
- El título se definirá este sábado: Natación intentará retener la corona, mientras que el conjunto del exaeropuerto buscará volver a consagrarse.
Los finalistas del Torneo Clausura de hockey femenino quedaron definidos tras una jornada cargada de emociones y color en las tribunas. Los dos encuentros de los play-offs se disputaron en la cancha de agua del Parque 9 de Julio y dejaron a Natación y Gimnasia y Los Tarcos como protagonistas de la definición.
En el primer turno, Las “Blancas” y San Martín igualaron 0 a 0 durante el tiempo reglamentario. En los shoot-outs, la arquera Sofía Vasile fue determinante al contener cuatro ejecuciones. Sin embargo, Natación fue más efectivo y se impuso por 2 a 1. Constanza Suárez y Agustina Bringas convirtieron para el ganador, mientras que Renata Brandán anotó para el “Santo”. Así, el equipo dirigido por la dupla de Cristian Leyes y Marcos Chávez consiguió el primer boleto a la final.
Más tarde, en la misma sede, Los Tarcos derrotó 1 a 0 a Jockey Club y completó la nómina de finalistas. El único gol del encuentro lo marcó Paloma Grandi, después de aprovechar un espacio en la defensa rival.
La delantera recibió una asistencia al espacio, controló la bocha y definió cruzado, al segundo palo, para sellar la clasificación del conjunto del exaeropuerto.
Una final para cerrar el año
De esta manera, Natación y Gimnasia, vigente campeón, y Los Tarcos se enfrentarán por el título del Clausura. Las “Blancas” buscarán defender la corona, mientras que el conjunto del ex aeropuerto intentará recuperarla. La final se disputaría este sábado, con sede y horario a confirmar.