“Es un partido único, lo vamos a jugar pensando que no hay mañana. Es la oportunidad para dar el paso hacia lo que todos queremos”, asegura Mariano Peralta. Concepción FC tiene por delante 90 minutos decisivos: este domingo, desde las 18, recibirá a Altos Hornos Zapla en el estadio Antonio Guillén con la obligación de dar vuelta el 0-1 sufrido en Jujuy para adjudicarse la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur y meterse en el cruce definitivo por el ascenso al Federal A.