Mariano Peralta palpita la revancha ante Zapla: el central de Concepción FC que sueña con la final y corta el pelo en la concentración
Con 1,89 metros, pasado en AFA con Atlético Tucumán y recorrido por varios clubes tucumanos, el defensor confía en revertir el 0-1 este domingo en el estadio Antonio Guillén para clasificar a la final por el ascenso al Federal A.
Resumen para apurados
- Mariano Peralta, defensor de Concepción FC, buscará revertir este domingo el 0-1 ante Altos Hornos Zapla en Tucumán para clasificar a la final por el ascenso al Federal A.
- El zaguero de 1,89 m, formado en Atlético Tucumán, combina su rol clave en la pelota parada con el oficio de cortar el pelo a sus compañeros durante la concentración previa.
- Si Concepción FC logra remontar la serie, se coronará en la Región Norte y quedará a solo noventa minutos de asegurar un boleto en la próxima temporada del Torneo Federal A.
“Es un partido único, lo vamos a jugar pensando que no hay mañana. Es la oportunidad para dar el paso hacia lo que todos queremos”, asegura Mariano Peralta. Concepción FC tiene por delante 90 minutos decisivos: este domingo, desde las 18, recibirá a Altos Hornos Zapla en el estadio Antonio Guillén con la obligación de dar vuelta el 0-1 sufrido en Jujuy para adjudicarse la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur y meterse en el cruce definitivo por el ascenso al Federal A.
Con 1,89 metros de estatura, el zaguero central asume la parada de titular en el equipo de Mario Suárez, donde no hay margen para especular.
Del mediocampo a la zaga
Peralta dio sus primeros pasos a los seis años en el CEF 18. Aunque hoy está consolidado en el fondo, su posición original era otra: “Surgí como volante; en Atlético me hicieron central”, cuenta. En el "Decano" jugó tres temporadas en los torneos juveniles de AFA y llegó a la Reserva bajo la conducción de Martín Anastacio.
Su recorrido continuó en el ámbito local: debutó en la Primera de la Liga Tucumana con la camiseta de Amalia —donde se dio el gusto de compartir plantel con su padre—, tuvo un paso por San Martín y logró el ascenso liguista con All Boys.
De su etapa en el CEF 18 guarda una anécdota especial: el torneo internacional que disputó en San Sebastián, España, en 2012, donde llegaron a la final. “Haber viajado con mi abuelo René fue el recuerdo más lindo que me quedó de chico”, destaca.
El juego aéreo y el pedido de Suárez
La altura convierte a Peralta en una referencia clara en las pelotas paradas: suele imponerse en el juego aéreo defensivo y suma presencia en el área rival. “Siempre que subo trato de buscar el gol por la altura”, explica el defensor, quien además suele hacerse cargo de penales y tiros libres.
Para el cruce del domingo, las indicaciones del entrenador son claras: “Mario nos pide estar encima de la marca, concentrados para no dejar girar a los delanteros, salir jugando limpios cuando se pueda y presionar arriba para recuperar rápido”.
El fútbol es una herencia familiar. Su papá, Sergio Peralta —ex volante central de San Martín y actual DT de la categoría 2015 en el CEF 18—, sigue de cerca cada partido: “Siempre está ayudando y corrigiendo; por ahí me marca más los errores que los aciertos, pero suma mucho”.
Las máquinas en la concentración
Fuera de la cancha, Mariano tiene otro oficio que lo volvió popular dentro del vestuario: la barbería. En su casa de Yerba Buena, donde vive con sus padres y su hermano Patricio, suele cortarles el pelo a amigos, una costumbre que trasladó a las concentraciones del Cuervo.
“Ahora que nos tocó concentrar a la mayoría, les corté a casi todos. Siempre se arma peluquería en las previas”, cuenta entre risas sobre una rutina que ayuda a descomprimir antes de los partidos definitorios.
Pero el domingo las tijeras quedarán guardadas. Frente a Altos Hornos Zapla, Peralta buscará hacer pesar su juego aéreo y su firmeza en el fondo para que Concepción FC dé vuelta la serie y quede a 90 minutos del Federal A (Producción periodística: Carlos Oardi).