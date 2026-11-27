Así se prepara Concepción FC para el duelo decisivo ante Altos Hornos Zapla
El “Cuervo” recibirá este domingo, desde las 18, al conjunto jujeño en el estadio Antonio Guillén. Mario Suárez deberá reemplazar a Marcos Carrera y Facundo Cruz, mientras la dirigencia ultima los detalles del operativo de seguridad.
Resumen para apurados
- Concepción FC recibirá este domingo a Altos Hornos Zapla en Tucumán para revertir la final de la Región Norte del Torneo Regional Amateur.
- El local cayó 1-0 en la ida y presentará dos cambios por sanción, mientras que la visita llega con su goleador en duda y el estadio fue reacondicionado.
- El ganador de la serie avanzará a la final definitiva por el ascenso al Federal A, tercera categoría del fútbol argentino.
Con la ilusión de dar otro paso hacia el Federal A, Concepción FC transita las últimas horas de preparación para la revancha de la final de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur. El equipo dirigido por Mario Suárez recibirá este domingo a Altos Hornos Zapla con la obligación de revertir la derrota por 1-0 sufrida en Palpalá.
Para el compromiso decisivo, el entrenador deberá realizar dos modificaciones obligadas. Marcos Carrera y Facundo Cruz fueron sancionados con una y dos fechas de suspensión, respectivamente, por lo que Guillermo Figueroa y Felipe Estrada aparecen como las principales alternativas para ocupar sus lugares. El goleador tampoco podrá disputar el próximo encuentro en caso de que el “Cuervo” avance a la final por el ascenso.
Durante los últimos entrenamientos, Suárez hizo hincapié en cuestiones tácticas, tanto defensivas como ofensivas, con la intención de ajustar los detalles para un partido en el que Concepción deberá asumir el protagonismo.
De esta manera, una probable formación sería con Pedro Villarreal; Guillermo Figueroa, Franco Barrera, Mariano Peralta y Tomás Romero; Pablo Sánchez, Víctor Rodríguez, Omar Romano y Hernán Lastra; Matías Barboza y Felipe Estrada.
Los precios de las entradas y el operativo de seguridad
La expectativa en la “Perla del Sur” crece a medida que se acerca el encuentro. La dirigencia, encabezada por Carlos Fúnez y Rubén Zurita, trabaja en la organización del operativo de seguridad y mantuvo reuniones con las distintas agrupaciones de hinchas para garantizar el normal desarrollo de la jornada.
Durante la semana, además, los organismos de seguridad inspeccionaron las instalaciones del estadio Antonio Guillén tras las obras realizadas en el parapelotas y el alambrado perimetral, luego del incidente registrado durante la semifinal frente a Villa San Antonio.
Las boleterías estarán habilitadas desde las 14 del domingo. Las plateas tendrán un valor de $25.000; las populares, de $20.000, mientras que los socios deberán abonar $15.000.
El encargado de impartir justicia será el árbitro catamarqueño Maximiliano Silcan Jerez.
La principal incógnita de Altos Hornos Zapla
El conjunto jujeño llegará este sábado a San Miguel de Tucumán con una preocupación. Su goleador, Julio Cáceres, sufrió una fuerte contractura en el isquiotibial durante los primeros minutos del encuentro de ida y su presencia está en duda.
En caso de que no pueda recuperarse, el entrenador Martín Martos cuenta con Manuel Severich, Agustín Herrera y Germán Romay como alternativas.
Con la serie abierta, Concepción FC buscará aprovechar el respaldo de su público para revertir la desventaja y quedar a un paso de regresar a la tercera categoría del fútbol argentino.