Para el compromiso decisivo, el entrenador deberá realizar dos modificaciones obligadas. Marcos Carrera y Facundo Cruz fueron sancionados con una y dos fechas de suspensión, respectivamente, por lo que Guillermo Figueroa y Felipe Estrada aparecen como las principales alternativas para ocupar sus lugares. El goleador tampoco podrá disputar el próximo encuentro en caso de que el “Cuervo” avance a la final por el ascenso.