Otras despedidas llegaron por parte de sus excompañeros, así como de César Rodríguez, con quien compartió en Telenoche: “A Javier lo conocían en la calle por la inmensa cantidad de coberturas. Estuvo en todo hecho histórico. Fue un muy buen profesional. Era una excelente persona. También era muy estricto con el manejo de la información y las coberturas. Siempre tenía buena predisposición. Era un tipazo”.