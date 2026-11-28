Rocío Marengo denunció el mal estado de las rutas de la provincia de Buenos Aires después de protagonizar un episodio de riesgo mientras viajaba en su automóvil. La conductora cayó en un enorme pozo sobre la ruta provincial 47, en el tramo que une Luján con Navarro, y terminó con dos neumáticos dañados. “Casi nos matamos”, expresó en sus redes sociales.