Resumen para apurados
- Rocío Marengo dañó dos neumáticos tras caer en un pozo en la ruta provincial 47, entre Luján y Navarro, y denunció la falta de mantenimiento vial.
- Al no esquivar el bache, la conductora averió ambas ruedas y expuso en redes el riesgo vivido, señalando que otro vehículo sufrió la misma rotura en el lugar.
- El reclamo sumó testimonios de usuarios sobre el deterioro de otras rutas bonaerenses, reactivando la presión pública sobre Vialidad para prevenir siniestros.
Rocío Marengo denunció el mal estado de las rutas de la provincia de Buenos Aires después de protagonizar un episodio de riesgo mientras viajaba en su automóvil. La conductora cayó en un enorme pozo sobre la ruta provincial 47, en el tramo que une Luján con Navarro, y terminó con dos neumáticos dañados. “Casi nos matamos”, expresó en sus redes sociales.
El hecho ocurrió cuando circulaba por ese corredor vial y no pudo evitar un bache de grandes dimensiones. En un primer momento, Marengo comprobó que una de las cubiertas había quedado destruida. Sin embargo, cuando su hermano se acercó para ayudarla, descubrieron que el neumático trasero también estaba dañado.
El reclamo de Rocío Marengo por el estado de las rutas
La conductora relató el episodio a través de sus historias de Instagram. Al principio intentó tomarse el inconveniente con humor: “¡Hoy no ceno! ¡Ya me comí el pozo más grande de la Argentina!”.
Pero después reconoció el miedo que había atravesado durante el incidente. “Me estoy guardando todo lo que siento en este momento. Tengo el corazón parado del susto”, escribió.
Una vez que consiguió regresar a su casa y resolver los problemas del vehículo, Marengo volvió a publicar mensajes para reclamar por las condiciones de los caminos y exigir explicaciones a los organismos responsables de su mantenimiento.
“Ahora que pasó el susto y ya estamos en casa. ¿Qué onda Vialidad? ¿Quién se hace cargo?”, preguntó. También cuestionó el estado de las rutas provinciales 47 y 42, esta última en dirección a la localidad de La Choza.
La conductora aseguró que el automóvil que circulaba detrás del suyo sufrió un inconveniente similar y advirtió sobre el peligro que representan los baches para los automovilistas.
“¿Van a esperar un accidente fatal para taparlos?”, planteó. Luego calificó los pozos como “gigantes” y cuestionó la falta de mantenimiento: “Es una vergüenza que dejen que las rutas estén así. Estoy indignada y sigo asustada. ¡Año 2026! Una barbaridad”.
También recibió denuncias por otras rutas de Buenos Aires
Después de hacer público su reclamo, Marengo comenzó a recibir mensajes de seguidores que denunciaron problemas en otros corredores viales de la provincia.
Entre los testimonios que compartió aparecieron advertencias sobre el estado de la ruta 226, en el tramo entre Olavarría y Henderson, y de la ruta 33, antes de llegar a Bahía Blanca.
La conductora anticipó que iba a visibilizar esos reclamos y apuntó contra los funcionarios responsables de la infraestructura vial.
“Todos quieren cargos políticos, después no hacen nada. Mientras tanto los argentinos arriesgando la vida en la ruta”, escribió.
Ante los comentarios de usuarios que relacionaron sus publicaciones con una posición política, Marengo aclaró que su preocupación estaba vinculada con la seguridad de quienes circulan por los caminos.
“Solo me importa ir por la calle y no tener un accidente ni yo, ni vos que estás mirando esta historia. ¡Hagan las cosas!”, expresó.
Finalmente, volvió a reclamar soluciones sin distinciones partidarias y dirigió un mensaje a quienes ocupan o ocuparon cargos públicos: “Me da lo mismo quién. Hagan. Piensen en los argentinos”.