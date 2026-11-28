GP de Qatar: cómo quedó la parrilla definitiva de salida tras la clasificación en Lusail
George Russell se quedó con la pole position en la clasificación del Gran Premio de Qatar en Lusail, mientras que Franco Colapinto largará 14° con Alpine. Cómo quedó la grilla completa, qué pasó con el resto de la parrilla y qué se espera para la carrera del domingo.
Resumen para apurados
- George Russell logró la pole del GP de Qatar de F1 este sábado en Lusail con Mercedes, mientras que el argentino Franco Colapinto partirá 14° tras la clasificación.
- Mercedes copó la primera fila con Russell y Antonelli, mientras que Alpine quedó fuera del top 10, con Gasly 12° y Colapinto 14° al no superar la segunda ronda clasificatoria.
- La carrera del domingo a 57 vueltas exigirá dos paradas en boxes por el desgaste de neumáticos, desafiando a Colapinto a remontar posiciones desde el pelotón medio.
La clasificación en el Circuito Internacional de Lusail dejó resultados que los pronósticos en parte esperaban y algunas sorpresas. Alpine no logró meterse entre los mejores 10 del GP de Qatar mientras que George Russell sorprendió al conseguir la pole position tras seis carreras sin alcanzar el primer puesto, superando a su compañero Kimi Antonelli y al vigente campeón en la noche qatarí.
La parrilla de salida de la gran carrera del domingo del GP de Qatar se definió este sábado mientras la luna alumbraba el Circuito Internacional de Lusail, donde los corredores disputaron los primeros lugares. Mercedes Benz se agenció el puesto uno y dos, con Russell que logró la pole position con un tiempo de 1:21.695 y compartirá la primera fila con Kimi Antonelli, quien terminó segundo a 128 milésimas, seguido de McLaren con Lando Norris tercero y Oscar Piastri cuarto.
Red Bull, Ferrari y Racing Bulls en el top 10
El desarrollo de la clasificación se completó con los seis lugares restantes que ocuparon los dos Red Bull, con Isaac Hadjar en el quinto puesto y Max Verstappen en el sexto casillero, ambos separados por apenas 41 milésimas en la tanda.
Charles Leclerc arrancará séptimo con su Ferrari, acompañado por el Racing Bulls de Arvid Lindblad en la cuarta fila. Lewis Hamilton partirá noveno con el otro Ferrari y Liam Lawson completará los diez primeros puestos de salida con el segundo Racing Bulls.
El panorama de Colapinto y Alpine en la zona media
Franco Colapinto comenzará desde la 14° posición con su Alpine, después de registrar una vuelta de 1m23s659 en la Q2. El argentino compartirá la séptima fila con Gabriel Bortoleto, que lo superó por solo cinco milésimas con su Audi. Pierre Gasly, en el otro Alpine, partirá 12°, detrás de Oliver Bearman.
El piloto de Pilar consiguió superar la Q1 por apenas 96 milésimas, pero no logró meterse entre los diez mejores en la segunda tanda. Su mejor registro fue de 1:23.659, que lo ubicó 14°, apenas 91 milésimas por detrás de su compañero Pierre Gasly, quien largará desde el 12° lugar. De esta manera, los dos Alpine comenzarán la carrera desde la zona media del pelotón.
Sergio Pérez largará 22° con su Cadillac tras marcar un tiempo de 1m25s789 en la Q1. El mexicano compartirá la última fila con Valtteri Bottas, que se ubicó 21° y terminó 436 milésimas por delante de su coequiper.
La grilla completa para el GP de Qatar en Lusail
Así quedó la grilla de largada para el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 2026:
1. George Russell (Mercedes)
2. Kimi Antonelli (Mercedes)
3. Lando Norris (McLaren)
4. Oscar Piastri (McLaren)
5. Isack Hadjar (Red Bull)
6. Max Verstappen (Red Bull)
7. Charles Leclerc (Ferrari)
8. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
9. Lewis Hamilton (Ferrari)
10. Liam Lawson (Racing Bulls)
11. Oliver Bearman (Haas)
12. Pierre Gasly (Alpine)
13. Gabriel Bortoleto (Audi)
14. Franco Colapinto (Alpine)
15. Rafael Câmara (Haas)
16. Nico Hülkenberg (Audi)
17. Carlos Sainz (Williams)
18. Alexander Albon (Williams)
19. Fernando Alonso (Aston Martin)
20. Lance Stroll (Aston Martin)
21. Valtteri Bottas (Cadillac)
22. Sergio Pérez (Cadillac)
Horario de la carrera este domingo
El Gran Premio de Qatar comenzará este domingo desde las 13:00 de Argentina y tendrá una extensión de 57 vueltas. Colapinto buscará recuperar posiciones en una competencia que tendrá al menos dos detenciones obligatorias en boxes debido a las restricciones establecidas para el uso de los neumáticos.