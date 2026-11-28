La parrilla de salida de la gran carrera del domingo del GP de Qatar se definió este sábado mientras la luna alumbraba el Circuito Internacional de Lusail, donde los corredores disputaron los primeros lugares. Mercedes Benz se agenció el puesto uno y dos, con Russell que logró la pole position con un tiempo de 1:21.695 y compartirá la primera fila con Kimi Antonelli, quien terminó segundo a 128 milésimas, seguido de McLaren con Lando Norris tercero y Oscar Piastri cuarto.