La primera pole position de George Russell desde Bakú
El británico, que lucha por el subcampeonato, llevaba seis carreras sin ser el más rápido de la clasificación.
"Si por favor pido algo, por favor háganlo": Kimi Antonelli se enfureció con Mercedes
El piloto no quería salir primero y se quedó con la sensación de tener algo más. El piloto quedó a 0s128 de Russell.
"Vamos a tener que hablar de esto": le dice Antonelli a Mercedes
El piloto italiano se enojó porque lo mandaron a pista antes que a George Russell, que le terminó ganando la pole.
Cómo terminó la Q3
Russell largará por delante de Antonelli, Norris, Piastri, Hadjar, Verstappen, Leclerc, Lindblad, Hamilton y Lawson.
La victoria de Russell en la Q3
El piloto británico de Mercedes dominó toda la clasificación y se quedó con lo mejor, 128 milésimas por delante de su compañero Kimi Antonelli.
George Russell saldrá primero en la gran carrera del domingo en Qatar
El piloto de Mercedes se quedó con la pole position.
Antonelli busca la pole position
La interna del equipo Mercedes se reinicia con la disputa entre Russell y Antonelli por el primer puesto.
Se define el GP de Qatar
Quedan poco menos de dos minutos y los Racing Bulls salen por primera vez de los pits.
Los corredores salen de los pits
Los diez protagonistas de la Q3 comienzan a salir a la pista con poco más de dos minutos para el final. Gomas blandas nuevas para todos.
Los pilotos de nuevo en boxes
Todos los corredores se encuentran en pits.
Todos los equipos juntos en puestos contiguos
Merecedes ocupa los primeros dos lugares, seguido por Norris y Piastri; Hadjar y Verstappen y por úlitimo Leclerc y Hamilton.
Mercedes Benz en los primeros lugares
Russell logra un tiempo de 1m21s695 y se coloca primero por 0s175 sobre Antonelli.
La Q3 sin Racing Bulls
Todos en pista ahora, excepto los Racing Bulls.
Comienza la Q3
Empieza la última parte de la clasificación con Russell en el primer puesto y Hadjar en el segundo.
El anuncio de F1 tras el fin de la Q2 con la perspectiva de Colapinto
La F1 compartió una foto desde la perspectiva de Colapinto.
ELIMINATED IN Q2 11: Bearman 12: Gasly 13: Bortoleto 14: Colapinto 15: Camara 16: Hulkenberg #F1 #QatarGP https://t.co/xQAl8xOFAT— Formula 1 (@F1) November 28, 2026
Las marcas definitivas de Franco Colapinto
El pilarense obtuvo un tiempo final de 1m23s669 y termina en la 14° posición.
Los eliminados de la Q2
11. Bearman
12.Gasly
13. Bortoleto
14. Colapinto
15. Camara
16. Hulkenberg
Colapinto largará 14° en el GP de Qatar
El argentino no pudo superar la zona de eliminación y quedó fuera de la Q3 junto a su compañero Pierre Gasly. El pilarense quedó a 0s091 de Gasly.
Gasly y Colapinto eliminados
El argentino quedó a menos de una décima de su compañero y ambos quedan eliminados en Q2.
Los pilotos vuelven a la pista a los 3 minutos de terminar la Q2
Alpine vuelve a correr intentando salir de la zona de eliminación.
Los pilotos vuelven a ingresar a pits
Todos en boxes en estos momentos.
Los seis eliminados de manera parcial
A los 5 minutos de terminar la Q2 estos serían los eliminados:
11. Bortoleto
12. Bearman
13. Gasly
14. Hulkenberg
15. Camara
16. Colapinto
Colapinto se encuentra en zona de eliminación
Colapinto cierra una vuelta de 1m24s511 con neumáticos usados.
Los más rápidos de la Q2
Russell marca 1m22s079 para colocarse primero y Hadjar sorprende al romper el doblete de Mercedes, ya que queda delante de Antonelli.
Los 16 pilotos en la pista
Los Alpine se separan por cuatro lugares: Gasly en el 12° y Colapinto en el 16°.
Salen todos los pilotos
La Q2 inicia con Russell que fue 0.14 más rápido que Antonell y se posicionó en el primer lugar en la Q1.
La pista está abierta para la Q2
La segunda parte de la cuali ya está habilitada y los pilotos se preparan para salir.
¡Avanzó Franco a la Q2!
El momento del pase de Colapinto tras superar a Sainz.
¡AVANZÓ FRANCO! Colapinto logró clasificar 16° y se metió en la Q2 en Lusail. #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/XDNBo1CxzT— SportsCenter (@SC_ESPN) November 28, 2026
Colapinto logró meterse en la Q1 y dejó fuera a Carlos Sainz
El argentino logró avanzar a la Q2 ya que Sainz, 17°, quedó en 1m24s370. El argentino hizo una marca de 1m24s274, que lo dejó como el último clasificado de Q1, con una diferencia de 96 milésimas sobre Carlos Sainz.
Los eliminados en la Q1
Sainz, Albon, Alonso, Stroll, Bottas y Pérez quedaron fuera de la Q1.
La Q1 termina y Colapinto se mete a la Q2
Colapinto llega con lo justo en el puesto 16° al límite de la zona de eliminación.
Gasly sube al 10° puesto y Colapinto, al 15°
Seis décimas de diferencia entre los dos Alpine.
Gasly y Colapinto en la pista
Gasly se mantiene en la posición 14° y Colapinto en la 16°.
Acumulación en boxes
A 3:06 minutos de terminar la Q1 los pilotos vuelven a salir tras la acumulación de los pilotos de los distintos equipos en lo pits.
Los pilotos que están al borde
En zona de eliminación están Sainz, Albon, Alonso, Stroll, Bottas y Pérez.
Colapinto y Gasly en pits
Ambos corredores se encuentran en boxes.
Russell supera a Antonelli
1m22s557 fue el tiempo del inglés, que cerró la vuelta justo después de su compañero de equipo y campeón del mundo (1m22s708).
El equipo Alpine se encuentra al límite
El equipo francés se posiciona en los últimos lugares: Gasly en el 14° y Colapinto en el 16°.
Pierre Gasly se posiciona en el puesto 14
Franco Colapinto se acomoda detrás de Gasly en el puesto 15
Franco Colapinto ya está en la pista
Colapinto sale al Circuito de Lusail tras la FP3
Inicia la Q1 con Racing Bulls como punteros
Leclerc y Hamilton, los Ferrari, son los primeros 'punteros' en marcar tiempos.
Cómo es el desafiante Circuito de Internacional de Lusail
El GP de Qatar se celebra en el circuito ubicado en las afueras de la capital, Doha, el cual fue diseñado inicialmente para recibir al Moto GP, competencia que desembarcó en 2004. Su construcción se terminó en un año y en 2021 llegó la Fórmula 1 allí. Dos años más tarde se firmó un contrato para que sea habitual sede por diez años, hasta 2033.
- Longitud del circuito: 5.419 km
- Número de vueltas: 57
- Distancia de carrera: 308.611 km
- Récord de vuelta: 1:22.384 (Lando Norris en 2024)
Franco Colapinto se enfrenta a la calsificación tras la práctica libre
Este sábado a las 15 horas de la Argentina comienza la clasificación para la gran carrera de Qatar este domingo a las 13 horas. Tras la FP3 colapinto giró con Alpine y quedó lejos de los puestos de vanguardia en la previa de la clasificación.