Cómo es el desafiante Circuito de Internacional de Lusail

El GP de Qatar se celebra en el circuito ubicado en las afueras de la capital, Doha, el cual fue diseñado inicialmente para recibir al Moto GP, competencia que desembarcó en 2004. Su construcción se terminó en un año y en 2021 llegó la Fórmula 1 allí. Dos años más tarde se firmó un contrato para que sea habitual sede por diez años, hasta 2033.