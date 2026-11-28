Resumen para apurados
- Franco Colapinto clasificó 14° en el GP de Qatar con Alpine este sábado en Lusail, condicionado por la falta de agarre delantero en las curvas rápidas del circuito.
- Tras brillar en Las Vegas, el argentino sufrió problemas de frenos el viernes, pero mejoró en la Q2 y quedó a solo centésimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly.
- La carrera de 57 vueltas y dos paradas obligatorias exigirá una remontada clave para Alpine frente a Racing Bulls en el campeonato de constructores.
Una semana después de conseguir su mejor resultado de la temporada en Las Vegas, Franco Colapinto volvió a encontrarse con las limitaciones del Alpine. El argentino terminó 14° en la clasificación del Gran Premio de Qatar, en una jornada en la que debió esforzarse para superar el primer corte eliminatorio y en la que, pese a mejorar considerablemente su rendimiento en la Q2, nunca estuvo realmente cerca de disputar un lugar entre los 10 mejores. Su compañero Pierre Gasly, que largará 12°, tampoco pudo acceder a la instancia definitiva.
El resultado expuso las dificultades que tiene la escudería francesa para trasladar su competitividad de un circuito a otro. Las características de Lusail, con una sucesión de curvas rápidas que demandan estabilidad y precisión aerodinámica, dejaron en evidencia algunas de las debilidades del monoplaza. Y Colapinto, que había anticipado un fin de semana complicado, terminó confirmando sus sospechas.
“El auto no tiene agarre adelante en las curvas rápidas, todo el tiempo estaba pidiendo algo. Es complicado trabajar con el auto porque cambiamos un montón de cosas; no va, está costando”, explicó el argentino después de la clasificación.
La falta de agarre en el tren delantero condiciona la capacidad del piloto para colocar el auto en el punto de ingreso a una curva. En un trazado como Lusail, donde buena parte del rendimiento depende de mantener la velocidad en sectores enlazados, esa dificultad puede comprometer no sólo una curva, sino también la preparación de la siguiente.
Los problemas habían comenzado el viernes. Colapinto terminó 12° en la primera práctica libre y 15° en la segunda, una sesión en la que tuvo inconvenientes con los frenos y en la que las interrupciones redujeron sus posibilidades de trabajo. El sábado, pese a completar una buena cantidad de vueltas durante el último entrenamiento, apenas consiguió ubicarse 16°.
De menor a mayor
La evolución de Colapinto durante la clasificación merece un análisis más allá de su posición definitiva. En la Q1, el argentino registró inicialmente 1m24s544 y quedó rápidamente comprometido por las mejoras de sus rivales. Con neumáticos blandos nuevos, consiguió bajar su marca a 1m24s274, suficiente para superar por apenas 96 milésimas a Carlos Sainz y quedarse con el último boleto disponible para la Q2.
Hasta entonces, la comparación interna favorecía ampliamente a Gasly. El francés había terminado décimo con un registro de 1m23s675, casi seis décimas más rápido que su compañero. Una diferencia considerable que Colapinto consiguió reducir en la siguiente instancia.
Su primer intento en la Q2, con neumáticos usados, lo dejó último entre los 16 participantes. Sin embargo, cuando volvió a la pista con un juego nuevo, mejoró más de ocho décimas y consiguió superar a Rafael Camara y Nico Hülkenberg. Terminó a alrededor de nueve centésimas de Gasly y prácticamente igualado con Gabriel Bortoleto, que ocupará el 13° cajón de la grilla.
La reducción de la diferencia con el francés constituye uno de los aspectos rescatables de su actuación. Aunque Gasly volvió a imponerse en la comparación directa, Colapinto encontró una respuesta en su último intento, en un fin de semana marcado por la incomodidad con el auto. Eso no alcanza para calificar su clasificación como destacada, pero permite dimensionar su rendimiento dentro de las posibilidades del Alpine.
Problema
La mayor preocupación para la escudería francesa está en el rendimiento de Racing Bulls, su rival directo en la pelea por el quinto puesto del campeonato de constructores. Arvid Lindblad y Liam Lawson consiguieron meterse en la Q3 y largarán octavo y décimo, respectivamente. Mientras Alpine necesitará recuperar posiciones para sumar puntos, sus adversarios comenzarán la carrera dentro de la zona de puntuación.
En la cima, Mercedes volvió a demostrar su superioridad. George Russell consiguió la pole position con un tiempo de 1m21s695, seguido por Kimi Antonelli, a 128 milésimas. Los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri ocuparán la segunda fila.
Para Colapinto, la carrera de hoy, desde las 13 de Argentina, planteará un desafío diferente. Las 57 vueltas y las dos paradas obligatorias introducirán variables estratégicas que podrían ofrecerle oportunidades de recuperación, aunque la falta de confianza en las curvas rápidas sigue siendo un interrogante.
Si Las Vegas mostró hasta dónde puede llegar Colapinto cuando dispone de un auto competitivo, Qatar le exige demostrar cuánto puede recuperar cuando las herramientas son considerablemente más limitadas.