Una semana después de conseguir su mejor resultado de la temporada en Las Vegas, Franco Colapinto volvió a encontrarse con las limitaciones del Alpine. El argentino terminó 14° en la clasificación del Gran Premio de Qatar, en una jornada en la que debió esforzarse para superar el primer corte eliminatorio y en la que, pese a mejorar considerablemente su rendimiento en la Q2, nunca estuvo realmente cerca de disputar un lugar entre los 10 mejores. Su compañero Pierre Gasly, que largará 12°, tampoco pudo acceder a la instancia definitiva.