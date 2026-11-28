La prensa británica calificó como una derrota para Argentina el fallo del Tribunal del Mar por Malvinas
The Guardian, The Times, The Independent y The Sun reflejaron el rechazo al pedido argentino para frenar el proyecto petrolero Sea Lion. Los medios británicos destacaron la postura del gobierno del Reino Unido y reprodujeron las declaraciones de Javier Milei tras la decisión.
Resumen para apurados
- Diarios británicos calificaron de derrota que el Tribunal del Mar en Hamburgo desestimara el pedido argentino para frenar un plan petrolero en Malvinas por falta de jurisdicción.
- Con 18 votos contra tres, el tribunal desestimó la cautelar contra el proyecto Sea Lion, impulsado por firmas británicas e israelíes a 220 kilómetros al norte del archipiélago.
- Aunque Londres celebró el fallo, la disputa de fondo sobre la soberanía sigue abierta y el gobierno de Javier Milei ratificó que continuará el reclamo por los recursos naturales.
La decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), con sede en Hamburgo, de rechazar la medida cautelar solicitada por la Argentina para frenar las actividades petroleras británicas en las Islas Malvinas tuvo una amplia repercusión en la prensa del Reino Unido. Los principales diarios británicos presentaron el resultado como un revés diplomático y judicial para el gobierno argentino.
Entre los medios que publicaron la noticia estuvieron The Guardian, The Times, The Independent y The Sun. Sus coberturas coincidieron en destacar el rechazo al planteo argentino y la reacción favorable del gobierno británico, que interpretó la decisión como un respaldo a su posición.
Qué dijeron The Guardian y The Times sobre el fallo por Malvinas
The Guardian tituló su cobertura con una frase contundente: "La Argentina intentó impedir que los isleños de las Falkland tomaran sus propias decisiones soberanas y fracasó en este intento". El diario citó al secretario de Estado para Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband, y a la procuradora general de Inglaterra y Gales, Ellie Reeves.
El medio también reprodujo el reclamo del gobierno británico para que la Argentina ponga fin a las presiones sobre los habitantes de las islas.
Por su parte, The Times enfocó su título en el resultado del litigio: "Argentina no logra bloquear la perforación petrolera en las Islas Malvinas, respaldada por Gran Bretaña". La publicación presentó la decisión como un revés para la estrategia argentina de impedir el avance del proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos.
The Independent y The Sun: "Argentina fracasa" y "Milei furioso"
The Independent también puso el foco en el resultado de la votación, que terminó con 18 votos contra tres. El diario tituló: "Argentina fracasa en su intento de bloquear la perforación petrolera liderada por el Reino Unido frente a las Islas Malvinas".
En su cobertura, describió la resolución como otro revés para Buenos Aires y una ventaja para el territorio británico de ultramar. Además, reprodujo el comunicado conjunto de Miliband y Reeves, quienes calificaron el resultado como una reivindicación de la defensa jurídica del Reino Unido.
El diario sensacionalista The Sun eligió un tono más contundente. Bajo el título "Fracaso judicial", publicó: "Argentina pierde su intento de bloquear el proyecto petrolero de las Malvinas mientras el Reino Unido declara que el veredicto reivindica la soberanía británica sobre las islas".
La publicación también utilizó la expresión "Milei furioso" para describir la reacción del Presidente argentino. El artículo hizo referencia al comunicado de la Oficina del Presidente, en el que Milei sostuvo que las Malvinas "son argentinas" y advirtió que la decisión del tribunal no era definitiva.
Qué pasó con el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas
El litigio se originó por el proyecto Sea Lion, un emprendimiento de explotación de hidrocarburos ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. La iniciativa es impulsada por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, con autorizaciones otorgadas por las autoridades isleñas.
La Argentina había solicitado al Tribunal Internacional del Derecho del Mar que ordenara suspender las actividades vinculadas con el proyecto mientras avanzaba el proceso de arbitraje internacional. Sin embargo, el organismo rechazó las medidas provisionales por 18 votos contra tres.
La decisión no resolvió la controversia de fondo sobre la soberanía de las islas ni puso fin al reclamo argentino. El tribunal consideró que no tenía competencia para disponer las medidas solicitadas en esta instancia, debido a que el planteo involucraba cuestiones de soberanía territorial.
El Gobierno británico celebró la resolución y sostuvo que constituía una reivindicación de su estrategia jurídica. La administración de Javier Milei, por su parte, afirmó que respetará la decisión, aunque mantendrá las acciones para defender los derechos argentinos sobre las islas y sus recursos naturales.