La decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), con sede en Hamburgo, de rechazar la medida cautelar solicitada por la Argentina para frenar las actividades petroleras británicas en las Islas Malvinas tuvo una amplia repercusión en la prensa del Reino Unido. Los principales diarios británicos presentaron el resultado como un revés diplomático y judicial para el gobierno argentino.