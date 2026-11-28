Resumen para apurados
- Tras generar polémicas, el Ministerio de Obras Públicas de Tucumán explicó este viernes el funcionamiento de la nueva rotonda con cordón montable en Juan Bautista Alberdi.
- La estructura, inédita en la provincia, permite que los camiones monten la franja interna para girar, obligando a los autos a bajar la velocidad en el ingreso a la ciudad.
- La ingeniería busca ordenar el flujo vehicular durante la zafra, reducir la velocidad y sentar un precedente para futuros accesos viales en la provincia de Tucumán.
Confusiones, polémicas y algún inconveniente. La inauguración de la rotonda de acceso a Juan Bautista Alberdi, que tuvo lugar este viernes por la tarde, generó diversas repercusiones, en especial, por una novedad sin precedentes en materia vial en Tucumán: la implementación de un sistema de cordón montable. Por ello, el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte de la Provincia difundió un instructivo para dar a conocer los detalles sobre cómo funciona el nuevo ingreso a esta ciudad del sur tucumano.
El titular de la cartera, Marcelo Nazur, explicó que el diseño responde a normativas internacionales de seguridad vial. Y aclaró las dudas surgidas respecto al ancho de la traza. "Esta rotonda tiene un diámetro de 58 metros e incorpora un elemento clave que es el cordón montable. Al ser la primera en Tucumán, es fundamental explicar que este sector forma parte activa de la calzada y no es una vereda o isla central intocable", apuntó el funcionario.
Según el instructivo oficial, el cordón montable es "un borde de bajas dimensiones que da continuidad a la calzada hacia el interior mediante una superficie inclinada con mayor pendiente".
Su implementación cumple una doble función estratégica para la seguridad vial:
Para automóviles y vehículos livianos. El desnivel y la inclinación inducen al conductor a respetar el radio de curvatura exterior de la rotonda, explica el reporte difundido por el Gobierno provincial. De este modo, se evita que los autos realicen maniobras "cortando" en línea recta a alta velocidad, obligándolos a reducir la marcha en una zona de ingreso urbano.
Para camiones y transporte pesado. Los vehículos de gran porte cuentan con el espacio necesario para completar su radio de giro sin inconvenientes. "El diseño está preparado específicamente para que las ruedas traseras de los acoplados y semirremolques suban o 'monten' sobre este cordón y utilicen la franja inclinada interna", agrega el informe.
Uso correcto para evitar maniobras riesgosas
En el Ministerio de Obras Püblicas remarcaron que el principal inconveniente detectado en las primeras horas de habilitación se debe "a que los transportistas intentan esquivar el cordón montable, utilizando únicamente el carril externo".
"El cordón montable y la porción de calzada inclinada forman parte de la rotonda y deben ser utilizados por los camiones de gran porte. Cuando el transporte pesado aprovecha toda la superficie habilitada, el giro es fluido y seguro. El objetivo central de esta ingeniería es bajar las velocidades de circulación tanto de autos como de camiones a parámetros seguros para el ingreso a una ciudad", finalizó Nazur.
En el Gobierno dieron a conocer estas pautas dado que en la rotonda conviven automóviles, motos y otros vehículos de menor envergadura con el transporte de gran porte de las industrias, en especial, en tiempos de zafra.
En ese sentido, insistieron con que el cordón montable "evita que el auto haga la trayectoria recta dentro de la rotonda y acompañe el radio de curvatura de la rotonda, mientas que el camión pueda montar este cordón y de esta manera ocupar todo el radio de giro en la rotonda". "De esta manera, el objetivo es reducir velocidades de circulación", enfatizaron en el Ministerio de Obras Públicas, a la vez que insistieron con que este sistema se utiliza en otros distritos del país, como Buenos Aires y Córdoba, aunque se implementó por primera vez en esta ocasión en Tucumán.