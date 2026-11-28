En ese sentido, insistieron con que el cordón montable "evita que el auto haga la trayectoria recta dentro de la rotonda y acompañe el radio de curvatura de la rotonda, mientas que el camión pueda montar este cordón y de esta manera ocupar todo el radio de giro en la rotonda". "De esta manera, el objetivo es reducir velocidades de circulación", enfatizaron en el Ministerio de Obras Públicas, a la vez que insistieron con que este sistema se utiliza en otros distritos del país, como Buenos Aires y Córdoba, aunque se implementó por primera vez en esta ocasión en Tucumán.