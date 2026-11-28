Cómo fue la clasificación de Colapinto en Lusail

En el desmenuzamiento de la qualy, Colapinto logró su mejor vuelta en el cierre de la Q2. Hasta ese momento había estado a una distancia que superaba las tres décimas con respecto a su compañero Gasly. De hecho, en la Q1 el piloto bonaerense pasó el corte en el 16º y último lugar que otorga boleto a Q2, después de marcar 1m24s274 y superar por apenas 96 milésimas a Carlos Sainz, quien se ubicó 17º con su Williams. La mejora del bonaerense entre vueltas del primer corte fue menor del esperado, porque había logrado 1m24s544 en el giro inicial. Gasly, en cambio, pegó un salto mucho más grande y pasó de 1m24s427 a 1m23s675 para sacarle 401 milésimas al argentino y quedará décimo.