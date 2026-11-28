Resumen para apurados
- Franco Colapinto clasificó 14° este sábado en Lusail para el GP de Qatar de F1, frustrado por la falta de agarre y el pobre rendimiento de su monoplaza Alpine.
- Tras un buen paso por Las Vegas, Alpine no encontró el balance ni el ritmo en las curvas rápidas de Lusail, dejando a Colapinto fuera de la Q3 y detrás de Gasly (12°).
- El piloto buscará remontar el domingo en una prueba compleja, condicionada por el bajo ritmo del monoplaza y la estrategia de dos paradas obligatorias en boxes.
Los augurios se cumplieron y los Alpine quedaron fuera de la Q3 y de los primeros 10 en la clasificación en el Circuito Internacional de Lusail que definió los lugares de la parrilla de la carrera del domingo en el Gran Premio de Qatar. Franco Colapinto quedó a dos lugares de su compañero, en el puesto 14°, y lamentó que el vehículo no pudiera adaptarse a las curvas de la pista qatarí, pintando un panorama poco auspicioso luego de un fin de semana de celebraciones.
Franco Colapinto mostró su aflicción tras las prácticas libres en el Circuito Internacional de Lusail y el cierre con la clasificación que lo dejó en el 14°, después de su compañero Pierre Gasly, que quedó en el 12°. El pilarense se apenó del chasis francés que no pudo con las curvas del Lusail y contrastó con el fin de semana pasado, donde el piloto logró retomar su mejor marca de toda la temporada.
Colapinto se descargó tras las dificultades técnicas en Lusail
“Tenemos poco grip adelante en las curvas rápidas, es un balance muy desconectado entre giros lentos y tramos rápidos, es sumamente distinto y es lo que necesitamos”, aclaró Colapinto sobre el detalle técnico en la conferencia poscarrera, donde advirtió la complejidad de correr con su monoplaza.
“Es complicado trabajar con el auto. Cambiamos un montón de cosas en FP1, FP2 y FP3. En la cuali de vuelta cambiamos mucho”, repasó Colapinto con cierto cansancio para luego concluir que no había mayores soluciones. “No va el auto, está costando”, resumió el corredor agarrándose la cabeza.
Colapinto lamentó el contraste con la mejor carrera del año en Las Vegas
Luego lamentó que el panorama qatarí difiriera por completo de Las Vegas. “Es una pena, venimos de la mejor carrera para nosotros en cuanto a rendimiento y un fin de semana que está siendo bastante negro”, remarcó. “No encontramos la vuelta de rosca para hallar el ritmo”, señaló el pilarense. “Estamos un poco demasiado lejos de lo que esperábamos”, agregó el piloto con un tono menos inspirado.
Respecto a la carrera de mañana, Colapinto nuevamente apostó por arriesgar a darlo todo, pero señaló que será complicado. “Es algo complicado marcar una diferencia en competencia porque hay dos paradas obligatorias”, remarcó. “Pero bueno, intentaremos. Vamos a dar lo mejor para dar un salto el domingo”, concluyó el piloto subrayando que sin embargo los auspicios no son los mejores.
"NO VA EL AUTO, ESTÃ COSTANDO": Franco Colapinto y el anÃ¡lisis de lo que viene siendo el #QatarGP para Alpine. ðº MirÃ¡ TODA la ðï¸ #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/DGAD3IkOzf— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 28, 2026
Cómo fue la clasificación de Colapinto en Lusail
En el desmenuzamiento de la qualy, Colapinto logró su mejor vuelta en el cierre de la Q2. Hasta ese momento había estado a una distancia que superaba las tres décimas con respecto a su compañero Gasly. De hecho, en la Q1 el piloto bonaerense pasó el corte en el 16º y último lugar que otorga boleto a Q2, después de marcar 1m24s274 y superar por apenas 96 milésimas a Carlos Sainz, quien se ubicó 17º con su Williams. La mejora del bonaerense entre vueltas del primer corte fue menor del esperado, porque había logrado 1m24s544 en el giro inicial. Gasly, en cambio, pegó un salto mucho más grande y pasó de 1m24s427 a 1m23s675 para sacarle 401 milésimas al argentino y quedará décimo.