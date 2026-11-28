Ana Paula Dutil acompañó su carrusel con "Only You", interpretada por Ringo Starr, y escribió: "Todo lo que el corazón no olvida". Por su parte, Emanuel Ortega musicalizó sus imágenes con "Child of Nature", una canción de The Beatles. Las coincidencias no terminaron allí ya que el escenario de ambas publicaciones sería la propiedad de la familia Ortega en Luján, un lugar cargado de historia para el músico y su entorno, que habría sido el punto de encuentro entre ambos.