Resumen para apurados
- Nutricionistas difundieron una receta casera de tostadas de avena y agua para reemplazar panes ultraprocesados y mejorar la calidad del desayuno.
- La preparación consiste en hidratar avena con agua durante diez minutos y dorarla a la sartén, evitando harinas refinadas, conservantes y exceso de sodio.
- Esta alternativa aporta fibra soluble que sacia y regula la glucosa, facilitando opciones accesibles y equilibradas para la alimentación cotidiana.
Muchas veces, el pan tradicional de supermercado contiene harinas refinadas, conservantes y un exceso de sodio que generan pesadez o picos rápidos de glucosa. Frente a esto, elaborar bases caseras con cereales integrales como es la avena permite disfrutar de una textura crocante y mucho más amigable con el organismo.
La avena instantánea funciona como el ingrediente estrella de esta propuesta al aportar una dosis importante de fibra soluble, un nutriente clave para favorecer el tránsito intestinal, regular los niveles de colesterol en sangre y prolongar la saciedad. Además, al hidratarse y cocinarse con un toque mínimo de aceite de oliva, se obtiene una estructura firme y liviana, según cuenta la licenciada en nutrición Aye González en su Instagram.
Esta preparación funciona como una base perfecta para sumar otros macronutrientes esenciales. Al incorporar semillas variadas en la mezcla, se suman ácidos grasos insaturados y minerales como calcio y magnesio que enriquecen aún más el perfil nutricional del plato. Por otra parte, al cubrir la tostada con ingredientes como queso y huevo una vez dorada, se transforma en una comida completa con un excelente aporte proteico.
Paso a paso para preparar la tostada saludable con base de avena
Ingredientes (para 1 tostada grande o 2 chicas)
- 4 cucharadas de avena instantánea
- 4 cucharadas de agua
- 1 cucharadita de semillas a gusto (opcional)
- ½ cucharadita de sal (opcional)
- Aceite de oliva (cantidad mínima para la sartén)
- Opcionales sugeridos: queso y huevo
1. En un bowl pequeño, colocar las cuatro cucharadas de avena instantánea junto con las cuatro cucharadas de agua. Si se desea, agregar en este momento la cucharadita de semillas y la pizca de sal. Mezclar bien y dejar reposar durante aproximadamente 10 minutos para que el cereal absorba el líquido.
2. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio con un chorrito mínimo de aceite de oliva. Volcar la preparación hidratada y aplastarla suavemente con el dorso de una cuchara dándole forma redondeada u ovalada de tortilla.
3. Cocinar unos minutos hasta que haga piso y se note firme y crocante. Dar vuelta con espátula y dorar brevemente del otro lado. Retirar del fuego, agregar por encima queso, huevo revuelto o los ingredientes favoritos y consumir tibia.