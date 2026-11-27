La avena instantánea funciona como el ingrediente estrella de esta propuesta al aportar una dosis importante de fibra soluble, un nutriente clave para favorecer el tránsito intestinal, regular los niveles de colesterol en sangre y prolongar la saciedad. Además, al hidratarse y cocinarse con un toque mínimo de aceite de oliva, se obtiene una estructura firme y liviana, según cuenta la licenciada en nutrición Aye González en su Instagram.