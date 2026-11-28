Tragedia de Chapecoense: el estremecedor relato de un sobreviviente sobre los minutos previos al accidente
A 10 años del accidente aéreo que conmocionó al fútbol sudamericano, Alan Ruschel recordó los momentos previos al impacto, las lesiones que sufrió y el proceso que le permitió regresar a las canchas.
Resumen para apurados
- A casi una década de la tragedia de Chapecoense en Colombia, el sobreviviente Alan Ruschel relató los dramáticos momentos previos al choque aéreo que enlutó al fútbol.
- El exfutbolista describió el apagón del avión, la incertidumbre en el aire y la compleja rehabilitación que afrontó tras sufrir graves lesiones en la columna y extremidades.
- Su regreso a las canchas ante el Barcelona y su posterior retiro consolidaron su caso como un símbolo de resiliencia y memoria histórica en el deporte sudamericano.
El 28 de noviembre de 2016 quedó marcado para siempre en la historia del fútbol sudamericano. Chapecoense sufrió un accidente aéreo cuando viajaba a Colombia para disputar la final de la Copa Sudamericana. Diez años después de la tragedia, Alan Ruschel, uno de los sobrevivientes, recordó cómo vivió aquel episodio que cambió su vida y el largo camino que recorrió para volver a jugar profesionalmente.
El defensor, que el año pasado se retiró del fútbol, reconstruyó sus recuerdos en una entrevista con Marca. En su relato, habló de los momentos previos al accidente, las primeras horas después de despertar en el hospital y la recuperación que le permitió regresar a las canchas, incluso frente a uno de los equipos más importantes del mundo.
Alan Ruschel recordó los momentos previos al accidente de Chapecoense
Ruschel contó que conserva recuerdos de lo que ocurrió antes del accidente, aunque no pudo reconstruir todo lo sucedido. Según explicó, la incertidumbre comenzó cuando el avión no concretaba el aterrizaje que había anunciado el piloto.
"Yo me acuerdo de todo hasta el momento del impacto. Recuerdo que el piloto avisó que íbamos a aterrizar, hicimos una vuelta, otra vuelta, y nada, no aterrizábamos", relató en diálogo con Marca.
El ex futbolista también recordó que, durante aquellos momentos, se apagaron las luces de la aeronave y se produjo un silencio que luego fue interrumpido por una fuerte turbulencia y una alarma. A partir de ese instante, dijo, no conserva más recuerdos.
En la entrevista también se refirió al avión en el que viajaba el plantel y aseguró que ya lo habían utilizado durante la Copa Sudamericana. Sin embargo, mencionó que existían dificultades burocráticas para contratarlo y operarlo. "Ya habíamos viajado con ese avión en la Sudamericana. No es que sospecháramos que estaba en mal estado, no. Lo que era raro era toda la burocracia para poder usarlo", explicó.
Ruschel recordó que para Chapecoense todo era una experiencia inédita: el club disputaba por primera vez una competencia internacional y los viajes en vuelos chárter formaban parte de una etapa que vivían con entusiasmo.
"Era la primera vez que Chapecoense jugaba una copa internacional, en vuelos chárter, el escudo del club en el avión. Todo era un sueño para nosotros. Nadie pensó nunca que podría pasar lo que pasó", expresó.
Las lesiones y el shock después de despertar en el hospital
El sobreviviente también recordó las lesiones que sufrió y algunas situaciones que ocurrieron mientras era rescatado, aunque aclaró que no tiene memoria de todos esos momentos.
Según contó, los rescatistas le relataron posteriormente que se encontraba en estado de shock y que repetía que tenía frío y dolores en la espalda y el brazo. También le dijeron que había entregado su alianza y que pedía que llamaran a su padre. Ruschel sufrió una lesión en el brazo, donde quedó una importante cicatriz, y fuertes dolores en la espalda.
Al despertar en el hospital, tampoco tenía dimensión de lo que había ocurrido. Preguntaba por sus compañeros y por las personas que viajaban con él, pero los médicos decidieron esperar para comunicarle la noticia hasta que pudiera recibir acompañamiento psicológico.
"Cuando finalmente me contaron lo que había pasado me quedé bloqueado, sin reaccionar. Fue un shock muy grande", recordó.
La recuperación de Alan Ruschel y su regreso al fútbol
El proceso de recuperación estuvo marcado por objetivos que, al principio, parecían difíciles de alcanzar. Ruschel explicó que cuando los médicos le informaron sobre la gravedad de las lesiones y la posibilidad de que no pudiera volver a caminar, su prioridad fue recuperar la movilidad.
Después, el desafío fue volver a correr y recuperar las capacidades necesarias para jugar al fútbol. "Mi preparación fue paso a paso. Primero, cuando los médicos me dijeron todo lo que había pasado, que quizás no podría volver a andar, yo solo pensaba en volver a caminar. Luego, correr. Aprender de nuevo a caer, a moverme", relató.
Con el paso del tiempo, consiguió regresar a la actividad profesional y protagonizó uno de los momentos más simbólicos de su recuperación: volver a jugar frente al Barcelona. "Cuando me di cuenta, ya estaba en el campo, jugando contra el Barsa. Todo pasó muy rápido", recordó. Ruschel se retiró del fútbol profesional en noviembre de 2026 a los 37 años con la camiseta de Esporte Clube Juventude.