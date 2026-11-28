En la entrevista también se refirió al avión en el que viajaba el plantel y aseguró que ya lo habían utilizado durante la Copa Sudamericana. Sin embargo, mencionó que existían dificultades burocráticas para contratarlo y operarlo. "Ya habíamos viajado con ese avión en la Sudamericana. No es que sospecháramos que estaba en mal estado, no. Lo que era raro era toda la burocracia para poder usarlo", explicó.