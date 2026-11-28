Sin embargo, estas afirmaciones están rodeadas de controversias y carecen de un respaldo documental sólido. La vidente búlgara, que murió en 1996, no dejó un registro escrito y verificable de sus predicciones, por lo que muchas de las visiones que circulan actualmente son reconstrucciones, interpretaciones o versiones difundidas a través de testimonios y publicaciones digitales.