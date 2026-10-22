Baba Vanga: qué predijo para noviembre de 2026 y por qué hablan de una nave alienígena

A Vangeliya Pandeva Surcheva, conocida mundialmente como Baba Vanga, se le atribuyeron a lo largo de los años numerosas predicciones sobre guerras, catástrofes naturales y acontecimientos que cambiarían el rumbo de la humanidad. La vidente búlgara murió en 1996, pero su nombre continúa asociado a pronósticos que reaparecen periódicamente en publicaciones digitales.