Resumen para apurados
- Una carnicería de Leandro N. Alem, Misiones, generó polémica tras agotar en dos días su oferta de carne de paloma como alternativa económica ante la suba de precios.
- El comerciante aclaró que son aves de criadero brasileño con control sanitario y no ejemplares urbanos, vendidas a $4.999 las dos unidades envasadas al vacío.
- Pese a las críticas en redes y controles oficiales, el local espera una nueva partida ante el interés de clientes divididos entre la curiosidad y la necesidad económica.
La carne de “pichón” anunciada en la sección de “Ofertas” de dos unidades por “$4.999” logró agotarse en dos días. Tras el éxito que tuvo entre los clientes, el responsable de la carnicería de la localidad de Leandro N. Alem, en Misiones, espera recibir una partida más. “La gente probó, le gustó”, contó Martín Alcaraz al medio Infobae. Aunque la recepción habría sido buena, las críticas también tuvieron eco.
La polémica se inició luego de que el anuncio de la carne de pichón se diera a conocer en los últimos días. Cuando las redes sociales se enteraron de que una carnicería argentina había comenzado a vender carne de paloma, empezaron a cuestionar su origen, su precio y el lugar que podía ocupar entre las alternativas de menor costo para el consumo. A la vez, las críticas estuvieron acompañadas de imágenes con aves urbanas, algo que el carnicero advirtió que distorsionaron el panorama.
El origen de las aves que desataron la polémica en redes
Alcaraz contó que sumó la carne de paloma como una opción más barata para los clientes, impulsada por las fotos de aves urbanas que se mostraban en redes sociales. El carnicero diferenció el producto que comercializa de esos animales. “Son ejemplares que son para carne”, sostuvo, y afirmó que se trata de crías destinadas a consumo humano en establecimientos brasileños.
Según el comerciante, la iniciativa nació en su local como respuesta a las dificultades que observa entre parte de su clientela para acceder a carne vacuna, pollo y otros alimentos de origen animal. “Nosotros quisimos hacer una buena obra”, afirmó al explicar el motivo por el que incorporó el producto a la oferta de la carnicería.
Cómo es el producto y cómo se prepara
El comerciante identificó que las aves pertenecían a los ejemplares de raza King, criados para consumo humano en establecimientos de Brasil donde se controla su alimentación. Según la explicación de Alcaraz a Infobae, los animales de esa raza pueden pesar hasta 700 gramos. Al mismo tiempo, el carnicero insistió en que no se trata de animales capturados en la vía pública. “Ellas no andan sueltas”, afirmó, al diferenciar el circuito de crianza que describió de las palomas que suelen verse en plazas y otros sectores urbanos.
En cuanto a las características del producto, señaló que es una pieza de rendimiento reducido donde la mayor parte de la carne se concentra “en los cuartitos”, las patas y las alas. En este sentido, mencionó preparaciones como hervidos, guisos y platos acompañados con verduras.
"Es una carne que no tiene grasa", contó el carnicero al describir cómo la cocinó. La describió como seca y firme y comparó su sabor con el del pato. Recomendó hervirla más tiempo para que se ablande y prepararla en guisos o con verduras.
El comerciante vinculó esa decisión con la necesidad de ampliar las opciones disponibles para quienes tienen presupuestos más ajustados. En ese sentido, señaló que la propuesta buscaba “suplementar la alimentación de la gente”.
Los precios de la carne de paloma
La repercusión pública también tuvo consecuencias en el local, de acuerdo con su testimonio. Alcaraz dijo que, después de las publicaciones, recibió llamados de personas de su entorno y que autoridades de control se presentaron en la carnicería.
Sobre las condiciones de comercialización, el carnicero aseguró que la mercadería llega desde Brasil congelada y envasada al vacío. También, según contaron desde el medio citado, afirmó que dispone de certificados sanitarios para respaldar la venta.
Qué dijo el comerciante sobre los valores y la demanda
Alcaraz indicó que el local ofrecía dos paquetes de palomas por $5.000 y calculó que el kilo se ubicaba en torno de $1.500. Al explicar por qué consideraba que podía resultar accesible, dijo que “no todos hoy tienen la posibilidad” de comprar otras proteínas, en referencia a las restricciones de consumo de algunos clientes.
Cabe destacar que los valores informados en octubre de 2026 por la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) consigna un precio de $4.734,2 por kilo de pollo y de $4.999 por dos pichones de paloma.
El comerciante destacó quién es el público consumidor de los pichones de paloma, donde la clientela se divide en dos. “Hay gente que lo lleva por curiosidad; hay gente que lo lleva por necesidad”, identificó Alcaraz, afirmando que algunas personas regresaron al local después de consumirla.
El carnicero evitó presentar la propuesta como una tendencia gastronómica o una recomendación general de consumo. “Nunca quisimos romantizar la ingesta de paloma”, sostuvo, al tiempo que afirmó que la decisión estuvo relacionada con las condiciones de compra que observa entre sus clientes.