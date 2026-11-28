La polémica se inició luego de que el anuncio de la carne de pichón se diera a conocer en los últimos días. Cuando las redes sociales se enteraron de que una carnicería argentina había comenzado a vender carne de paloma, empezaron a cuestionar su origen, su precio y el lugar que podía ocupar entre las alternativas de menor costo para el consumo. A la vez, las críticas estuvieron acompañadas de imágenes con aves urbanas, algo que el carnicero advirtió que distorsionaron el panorama.