La carne vacuna aumentó 44,5% en un año y cada argentino consume 5,6 kilos menos
El consumo de carne vacuna cayó 11,2% interanual en octubre y el promedio por habitante se ubicó en 44,5 kilos anuales. Según CICCRA, los precios de los cortes vacunos subieron por encima de la inflación general, mientras crecieron las exportaciones.
Resumen para apurados
- En octubre, el consumo de carne vacuna en Argentina cayó a 44,5 kilos anuales por habitante debido a un aumento de precios del 44,5% interanual, según informó CICCRA.
- La suba superó a la inflación general y al pollo, liderada por la carne picada con 47,2%, en un marco de menor oferta de hacienda para faena y una retracción de 221.100 toneladas.
- El sector consolida una dualidad: mientras el mercado doméstico retrocede, las exportaciones crecen un 6,9% impulsadas por la ampliación de cupos arancelarios hacia Estados Unidos.
El consumo de carne vacuna en Argentina profundizó su retroceso durante octubre, en un contexto de aumentos de precios que superaron a la inflación general. Cada argentino consume actualmente un promedio de 44,5 kilos al año, unos 5,6 kilos menos que en el mismo período de 2025, según un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).
El relevamiento indicó que el consumo per cápita cayó 11,2% interanual. La retracción también se reflejó en el volumen total: durante los primeros diez meses de 2026, el consumo aparente de carne vacuna alcanzó 1,698 millones de toneladas, unas 221.100 toneladas menos que en igual período del año pasado.
La evolución de los precios aparece entre los principales factores que explican la caída. Mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general acumuló un incremento interanual del 33%, el rubro de carnes y derivados registró una suba del 38,9%.
La carne vacuna aumentó más que la inflación en octubre
De acuerdo con el informe de CICCRA, los cortes de carne vacuna tuvieron un incremento interanual del 44,5% en octubre. La suba fue considerablemente superior a la registrada por el pollo, cuyo precio avanzó 28,6% en los últimos doce meses.
De esta manera, la carne vacuna se encareció un 12,4% en términos relativos frente al pollo, una diferencia que también influye en las decisiones de compra de los consumidores.
El relevamiento señaló que el aumento de los precios estuvo relacionado con una menor oferta de hacienda para faena. No obstante, destacó que la variación interanual del rubro se redujo 3,6 puntos porcentuales respecto de septiembre.
En la comparación mensual, los precios de carnes y derivados registraron una leve disminución promedio del 0,1%.
Cuáles fueron los cortes de carne que más aumentaron
Entre los cortes vacunos, la carne picada común encabezó las subas interanuales, con un incremento del 47,2%.
Detrás se ubicaron otros cortes habituales en las compras de los hogares:
Carne picada común: 47,2%.
Cuadril: 45%.
Asado: 44%.
Nalga: 43,7%.
Paleta: 42,8%.
Por otra parte, las hamburguesas congeladas también registraron un fuerte incremento: la caja aumentó 52,3% interanual.
Caída del consumo interno y crecimiento de las exportaciones
Mientras el consumo doméstico continúa en retroceso, las exportaciones de carne vacuna muestran una evolución diferente. Durante los primeros diez meses de 2026, el volumen enviado al exterior creció un 6,9% interanual.
Según CICCRA, uno de los factores que impulsó las ventas externas fue el aumento de los envíos a Estados Unidos, en el marco de la ampliación del cupo con acceso preferencial que ese país le concedió a la Argentina a fines de 2025.
El escenario muestra dos tendencias simultáneas para el sector: una mayor participación de las exportaciones y una reducción del consumo interno, en un mercado donde los precios de la carne vacuna continúan avanzando por encima de la inflación general.