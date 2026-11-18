El consumo de carne vacuna en Argentina profundizó su retroceso durante octubre, en un contexto de aumentos de precios que superaron a la inflación general. Cada argentino consume actualmente un promedio de 44,5 kilos al año, unos 5,6 kilos menos que en el mismo período de 2025, según un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).