Resumen para apurados
- Especialistas destacan cuatro destinos alternativos en Chubut y Neuquén para recorrer la Patagonia esta temporada y evitar los circuitos turísticos tradicionales.
- Villa Futalaufquen, Villa Pehuenia, Paimún y Puerto Patriada ofrecen playas lacustres, senderismo y naturaleza virgen cerca de parques nacionales como Los Alerces y Lanín.
- La difusión de estos parajes impulsa la diversificación del turismo regional y fomenta economías locales fuera de los conglomerados urbanos patagónicos más concurridos.
La Patagonia argentina esconde lugares mágicos con paisajes increíbles que ameritan ser vistos. Pero al momento de elegir a dónde viajar, hacer una búsqueda previa puede resultar en una experiencia inesperada y fuera de lo común. Aunque los puntos que concentran a la mayor cantidad de turistas tienen su belleza, el sur del país tiene muchos rincones por descubrir.
Cuatro puntos distintos para conocer la Patagonia
Villa Futalaufquen
Es una villa ubicada en el departamento de Futaleufú en Chubut, a 38 kilómetros de Esquel, de entre 100 y 200 habitantes permanentes. Su maravilla natural hoy se conserva, porque forma parte del Parque Nacional Los Alerces. Tiene un Sendero de Pinturas Rupestres por el que se puede hacer una caminata de 30 minutos de dificultad baja y que desemboca en un mirador al lago Futalaufquen. Puerto Limonao es otro de sus atractivos: un puerto lacustre con una pequeña playa de arena clara y aguas transparentes de tono verdoso esmeralda. En las inmediaciones hay cascadas a las que se puede acceder luego de cortas caminatas.
Villa Pehuenia
Se encuentra en el centro-oeste de Neuquén, en la costa del lago Aluminé, a aproximadamente 10 kilómetros del límite con Chile y a 209 kilómetros de San Martín de los Andes. El volcán Batea Mahuida es uno de los puntos convocantes. Se puede acceder hasta su cráter para tener vistas panorámicas de la cordillera y de los lagos. En invierno se convierte en un parque de nieve. Las playas de Villa Pehuenia son de las más buscadas en la zona. Están rodeadas de bosques de araucarias milenarias. También hay circuitos atractivos como Moquehue, Ñorquinco o el recorrido de Cinco Lagunas que invitan a descubrir cada gran maravilla de los alrededores.
Paimún
Se ubica en Neuquén, dentro del Parque Nacional Lanín y al pie del volcán homónimo. Está a 50 kilómetros de Junín de los Andes y a 190 kilómetros de San Martín de los Andes. Está rodeado de caminos en medio de los cipreses y ñires. Se practica pesca deportiva respetando las normativas vigentes. También se hace avistamiento de aves, zorros, ciervos y liebres en los alrededores del parque. Hay opciones de camping organizado, cabañas y hosterías en la zona, además de lo que ofrece Junín de los Andes. Tiene playas de arena negra y miradores volcánicos. Los recorridos por el Volcán Lanín, a 3.776 metros sobre el nivel del mar, son de sus principales atractivos.
Puerto Patriada
Es un paraje balneario ubicado al margen del lago Epuyén, a 14 kilómetros de la localidad de El Hoyo en Chubut. Se encuentra a solo 25 kilómetros de El Bolsón. Hay una oferta para practicar actividades acuáticas, caminatas, así como también para pasar un día en la playa o descansando en un entorno boscoso. Las aguas de sus lagos transparentes suelen ser más templadas que las de otros lagos patagónicos. Hay alquiler de kayak, botes a remo, a pedal o vela. Una de las caminatas más demandadas es la de Bahía de las Percas donde se produce la ilusión óptica del cambio de color del agua con el correr de las horas del día.