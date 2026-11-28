Es un paraje balneario ubicado al margen del lago Epuyén, a 14 kilómetros de la localidad de El Hoyo en Chubut. Se encuentra a solo 25 kilómetros de El Bolsón. Hay una oferta para practicar actividades acuáticas, caminatas, así como también para pasar un día en la playa o descansando en un entorno boscoso. Las aguas de sus lagos transparentes suelen ser más templadas que las de otros lagos patagónicos. Hay alquiler de kayak, botes a remo, a pedal o vela. Una de las caminatas más demandadas es la de Bahía de las Percas donde se produce la ilusión óptica del cambio de color del agua con el correr de las horas del día.