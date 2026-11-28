Resumen para apurados
- Expertos difundieron recomendaciones para que los viajeros prevengan la cinetosis o mareos en rutas durante las vacaciones, generados por conflictos sensoriales del cerebro.
- El cuadro ocurre cuando la vista y el oído envían señales opuestas al cerebro. Para mitigarlo, sugieren mirar al horizonte, viajar adelante, ventilar el auto y no usar pantallas.
- La adopción de estos hábitos y pausas periódicas optimiza la experiencia en trayectos largos, reduciendo el malestar físico recurrente en futuros viajes familiares por ruta.
Viajar en auto durante las vacaciones puede convertirse en una experiencia incómoda para quienes sufren mareos por movimiento, un trastorno conocido como cinetosis. Las náuseas, la sensación de inestabilidad y el malestar general pueden aparecer incluso en trayectos cortos y afectar la experiencia de quienes pasan varias horas en la ruta.
Este fenómeno ocurre cuando el cerebro recibe señales contradictorias de los ojos, el oído interno y los receptores del cuerpo. Mientras el organismo percibe que está en movimiento, la vista puede permanecer enfocada en un objeto fijo dentro del vehículo, como un libro o la pantalla del celular. Esa diferencia de información puede desencadenar los síntomas.
Aunque no siempre es posible evitar por completo la cinetosis, existen algunas recomendaciones que ayudan a disminuir las molestias. Desde la elección del asiento hasta los hábitos alimentarios, pequeños cambios pueden hacer que el recorrido sea más llevadero.
Vacaciones en ruta: cómo evitar los mareos durante los viajes en auto
1. Elegir el asiento adecuado para evitar los mareos
La ubicación dentro del vehículo puede influir en la intensidad de los síntomas. Para quienes suelen marearse durante los viajes, una de las recomendaciones es ocupar el asiento del acompañante, ya que permite observar directamente la ruta y anticipar los movimientos del auto.
Si se viaja en los asientos traseros, es preferible elegir el lugar del medio para mantener la mirada hacia adelante. También conviene evitar las posiciones en las que se viaja de espaldas al sentido de circulación.
2. Mantener la mirada en un punto lejano
Fijar la vista en el horizonte o en un punto estable de la ruta puede ayudar a reducir la discrepancia entre las señales visuales y las que recibe el oído interno.
Por el contrario, leer un libro, mirar el celular o concentrarse en objetos cercanos mientras el vehículo está en movimiento puede intensificar el malestar.
Por eso, durante el trayecto es conveniente evitar las pantallas y las actividades que obliguen a mantener la mirada hacia abajo. Observar el paisaje también puede contribuir a que el cerebro interprete mejor el movimiento.
3. Ventilar el auto y evitar las comidas pesadas
La circulación de aire fresco puede ayudar a aliviar la sensación de náuseas. Para eso, se recomienda abrir las ventanas o utilizar el sistema de ventilación del vehículo.
También es conveniente evitar los olores intensos, como perfumes fuertes o aromas de alimentos, que pueden aumentar la sensación de malestar en algunas personas.
La alimentación es otro aspecto importante. Antes de salir, es preferible elegir comidas livianas y fáciles de digerir, en lugar de alimentos grasos o muy condimentados. Mantenerse hidratado también es recomendable, sin consumir grandes cantidades de líquido de una sola vez.
4. Qué remedios naturales pueden ayudar contra la cinetosis
Algunas personas recurren a alternativas naturales para aliviar los mareos durante los viajes. Entre las más utilizadas se encuentran:
- Jengibre: puede consumirse en forma de té, caramelos o galletas.
- Menta y limón: sus aceites esenciales suelen utilizarse mediante inhalación o aplicación en las muñecas, aunque la evidencia sobre su eficacia para la cinetosis es limitada.
5. Hacer pausas durante los viajes largos
En los recorridos de varias horas, detenerse periódicamente puede ayudar a disminuir el malestar. Las pausas permiten salir del vehículo, caminar, estirar las piernas, respirar aire fresco y descansar la vista.
Otra alternativa es escuchar música tranquila o audiolibros para mantener la atención ocupada sin necesidad de mirar una pantalla.
En cambio, leer, mirar videos o utilizar dispositivos electrónicos durante el viaje puede intensificar los síntomas, especialmente en personas propensas a la cinetosis.
Por qué se producen los mareos cuando viajamos en auto
La cinetosis aparece por una dificultad del cerebro para integrar correctamente las señales relacionadas con el movimiento y el equilibrio.
Cuando una persona viaja en un vehículo, el oído interno registra las aceleraciones, las frenadas y los cambios de dirección. Sin embargo, si mantiene la vista sobre un objeto inmóvil dentro del auto, los ojos pueden transmitir una información diferente. Esa contradicción puede provocar mareos, náuseas y otros síntomas característicos del trastorno.