Resumen para apurados
- Especialistas detallaron una guía urgente para bloquear cuentas bancarias y billeteras virtuales en Argentina ante el robo de celulares para evitar fraudes.
- El protocolo exige bloquear el equipo vía Android o Apple, llamar al *910 para anular la SIM, cerrar sesiones remotas y avisar a Mercado Pago y los bancos.
- La rápida inhabilitación de accesos previene el vaciamiento de fondos y mitiga estafas posteriores basadas en la obtención forzada de credenciales financieras.
El robo de un celular puede convertirse en un problema mucho más grave que la pérdida del dispositivo. En el teléfono suelen estar almacenados datos personales, accesos a cuentas bancarias, billeteras virtuales, correos electrónicos y conversaciones privadas que, en manos de terceros, pueden comprometer la seguridad financiera.
Si un delincuente consigue acceder al equipo, puede intentar realizar transferencias, utilizar tarjetas vinculadas, cambiar contraseñas o aprovechar los códigos de verificación que llegan por SMS. Por eso, ante una situación de este tipo, es fundamental actuar con rapidez para bloquear el celular, la línea y las aplicaciones financieras.
Cómo bloquear el celular si te lo robaron
El primer paso, especialmente si el teléfono estaba desbloqueado al momento del robo, es intentar bloquearlo de manera remota. Tanto Android como iPhone cuentan con herramientas que permiten marcar el equipo como perdido y restringir su acceso.
- En Android: hay que ingresar a android.com/find desde otro dispositivo, iniciar sesión con la cuenta de Google vinculada y seleccionar el teléfono en Localizador. Luego, elegir la opción "Marcar como perdido". El equipo podrá bloquearse con el PIN, patrón o contraseña habitual. Para que la orden se ejecute, el dispositivo debe contar con conexión, batería y la función Localizador habilitada.
- En iPhone: se debe ingresar a iCloud.com/find, iniciar sesión con la cuenta de Apple y seleccionar el dispositivo. Desde allí, se puede activar "Marcar como perdido". El teléfono quedará bloqueado con su código de acceso. La función Encontrar debe haber estado activada previamente; si el equipo no está conectado, la solicitud quedará pendiente hasta que tenga conexión.
Cómo bloquear la línea telefónica y evitar el acceso a tus cuentas
Una vez bloqueado el equipo, hay que comunicarse con la compañía telefónica para suspender la línea y solicitar el bloqueo de la SIM o eSIM.
En Argentina, también es posible llamar al *910 desde otro teléfono para reportar el robo o la pérdida y gestionar el bloqueo de la línea y del dispositivo. Esta medida impide que el número sea utilizado para realizar llamadas, enviar SMS o conectarse a través de datos móviles.
Sin embargo, suspender la línea no significa que las aplicaciones hayan quedado cerradas. El celular todavía podría conectarse a Internet mediante Wi-Fi, por lo que es necesario revisar los accesos a los servicios utilizados.
Desde una computadora o un dispositivo seguro, se recomienda:
- Cambiar la contraseña del correo electrónico principal.
- Revisar y cerrar las sesiones abiertas.
- Modificar las contraseñas de las cuentas que puedan estar comprometidas.
- Contactar a los bancos y las billeteras virtuales para solicitar medidas de seguridad.
- Consultar cómo bloquear tarjetas y otros productos financieros vinculados.
El procedimiento comienza con el correo electrónico o el usuario de la cuenta. Luego, la plataforma solicita información sobre el incidente para evaluar la situación y aplicar las medidas de seguridad correspondientes.
Mercado Pago también cuenta con la función "Personas de confianza", que permite que otra persona reporte un problema en nombre del titular. Para utilizarla, es necesario que ese contacto tenga una cuenta en la plataforma y haya sido designado previamente.
Por eso, configurar esta herramienta antes de sufrir un robo puede facilitar la gestión en una situación de emergencia.
Qué hacer si te roban el celular y tenés MODO
En el caso de MODO, la recomendación es comunicarse cuanto antes con la billetera virtual y con el banco para solicitar el bloqueo preventivo de la cuenta y de los accesos vinculados.
Para realizar el reporte, se puede ingresar a la página oficial de ayuda de MODO o utilizar el WhatsApp al que se accede desde ese sitio. La plataforma también recomienda efectuar una denuncia policial o penal dentro de las 24 horas y presentar una copia ante la billetera y la entidad bancaria.
Cuando el usuario recupere su número telefónico, podrá gestionar el desbloqueo de MODO. Para volver a utilizar la cuenta, deberá completar el proceso de validación de identidad que solicite la plataforma.
Cómo bloquear el homebanking y otras billeteras virtuales
Además de Mercado Pago y MODO, es necesario revisar los accesos a las aplicaciones bancarias y otras billeteras digitales que estaban instaladas en el teléfono.
Cada entidad tiene un procedimiento específico para reportar el robo y restringir el acceso:
- BBVA: los clientes pueden ingresar a Banca Online y acceder a "Perfil" y luego a "Claves y seguridad" para bloquear las claves y cerrar las sesiones abiertas. También dispone de canales oficiales de atención para solicitar asistencia.
- Brubank: el reporte se realiza desde su sitio web, en el apartado "Robo y extravío", donde se debe seleccionar la opción correspondiente al teléfono. El banco informa que, tras recibir el aviso, desvincula el número de la cuenta y cierra el acceso en el dispositivo afectado.
- Lemon: dispone de un portal para reportar el incidente con dos alternativas. "Extravié mi teléfono" permite cerrar las sesiones abiertas en todos los dispositivos, mientras que "Extravié mi teléfono y Lemon Card" también permite pausar la tarjeta.
Cómo evitar estafas después del robo del celular
Tras perder o sufrir el robo de un teléfono, también hay que estar atento a los mensajes, llamadas y correos que pueden llegar en los días siguientes. Los delincuentes suelen aprovechar la preocupación de la víctima para intentar obtener contraseñas, códigos de verificación o datos bancarios.
Mercado Pago advierte que no se deben compartir contraseñas ni códigos de seguridad. Apple, por su parte, aclara que no contactará a los usuarios para comunicarles que encontró su iPhone.
Todos los trámites deben realizarse a través de los canales oficiales de las empresas y entidades financieras. Evitar ingresar en enlaces enviados por desconocidos o entregar información personal puede prevenir nuevas estafas y reducir el riesgo de que el robo del teléfono se transforme en un problema financiero.