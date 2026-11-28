Resumen para apurados
- Facundo Arana desmintió en LAM un romance con la diseñadora Marian Saud y aclaró su buen vínculo actual con su expareja María Susini, tras rumores sobre su vida sentimental.
- Las versiones surgieron tras verse a su perro con Saud por motivos laborales. Además, negó conflictos con Susini, con quien se separó en enero luego de casi 20 años de relación.
- El actor ratificó que continúa soltero, desactivó tensiones familiares y dejó abierta la evolución de su relación con Susini al afirmar que en la vida nada es definitivo.
Facundo Arana quedó en el centro de las versiones sobre su vida sentimental después de su separación de María Susini. A casi un año de que se conociera el final de la relación, el actor volvió a ser vinculado sentimentalmente con otra mujer y también surgieron especulaciones sobre una posible reconciliación con la modelo. Ahora, decidió hablar públicamente y aclarar qué sucede en su presente amoroso.
En las últimas semanas, su nombre comenzó a relacionarse con el de la diseñadora Marian Saud. Los comentarios cobraron fuerza luego de que ella compartiera en su cuenta de Instagram un video en el que aparecía la mascota del actor. Sin embargo, durante una entrevista con LAM* (América), Arana negó que exista un romance entre ambos.
El tema también reavivó las versiones sobre su relación con Susini. Aunque en enero había anunciado que estaban separados, en distintas oportunidades circularon rumores de acercamiento y hasta trascendieron supuestos conflictos entre ellos. Entre las versiones que se difundieron, se dijo que la modelo le habría prohibido ingresar al country donde vive con sus hijos.
Facundo Arana habló de su relación actual con María Susini
Frente a las especulaciones, el actor dejó en claro que la separación no significa necesariamente un punto final definitivo en la historia que compartió con la madre de sus hijos durante casi dos décadas.
“Las relaciones en la vida, y sobre todo cuando tenés una familia y una relación tan larga, lo único definitivo es la muerte. Lo importante, para mí, es que están todos con salud. El resto lo vamos construyendo”, expresó.
Además, desmintió que actualmente no tenga contacto con Susini y reveló que siguen compartiendo momentos. Como ejemplo, contó que esta semana ella fue al teatro para verlo protagonizar *Visitando al Sr. Green*, la obra que realiza junto a Jorge Suárez.
“Ayer fuimos a comer. Nos recontra vemos”, aseguró.
Arana también consideró que algunas de las versiones que circulan sobre su vida privada responden a intenciones de personas que buscan "hacer daño". En ese contexto, fue contundente al definir su situación sentimental: está soltero.
Qué dijo sobre los rumores de romance con Marian Saud
Durante la entrevista, el actor también fue consultado directamente por el supuesto vínculo amoroso con la diseñadora. Su respuesta no dejó lugar a interpretaciones: “Gracias, pero no”.
Luego, explicó que conoce a Saud y que tienen amistades en común, aunque descartó cualquier relación sentimental. “La conozco, incluso tenemos amigos en común, pero no estoy con ella”, aclaró, consignó el diario Clarín.
También contó cuál es el motivo por el que la diseñadora había compartido imágenes junto a su mascota y explicó que el acercamiento estuvo relacionado con una propuesta laboral.
“Marian Saud es una artista de alta costura. Yo fui convocado para su espectáculo, para el desfile que hizo este año. No pudo ser parte porque yo estuve haciendo teatro. Estoy convocado para, el año que viene, hacer algo con el saxo en el desfile”.
Finalmente, el actor volvió sobre el origen de las imágenes que despertaron las especulaciones y aclaró que su presencia junto a la diseñadora respondió a esa invitación. “Esa es la razón por la que la viste con mi perro. No sé si somos amigos, tuvo la gentileza de invitarme a su desfile”, concluyó.