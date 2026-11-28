Facundo Arana quedó en el centro de las versiones sobre su vida sentimental después de su separación de María Susini. A casi un año de que se conociera el final de la relación, el actor volvió a ser vinculado sentimentalmente con otra mujer y también surgieron especulaciones sobre una posible reconciliación con la modelo. Ahora, decidió hablar públicamente y aclarar qué sucede en su presente amoroso.